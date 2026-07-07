سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی کەنەدا کارنی کرد

سەرکۆماری توركیا، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی کرد.

لە چوارچێوەی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەته‌كانی ناتۆ کە بە میوانداری تورکیا لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار بەڕێوەدەچێت، سه‌ركۆمار ئه‌ردۆغان بەردەوامە لە دیدار و كۆبوونه‌وە دووقۆڵییەکانی.

لەم چوارچێوەیەدا سەرکۆمار ئەردۆغان کۆبوونەوەیەکی دوور لە چاوی میدیاکان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی کەنەدا کارنی ئەنجام دا.

لە دیدارەکەدا وەزیری دەرەوەی تورکیا، هاکان فیدان و وەزیری گەنجینە و دارایی، مەهمەت شیمشەک و سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار، بورهانەددین دوران و گه‌وره‌ڕاوێژکاری سەرکۆمار بۆ کاروباری ئاسایش و سیاسەتی دەرەوە، ئاکیف چاغاتای کڵچ ئامادە بوون.