سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سکرتێری گشتیی ناتۆ ڕۆتە کرد

سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پێشوازی لە سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕۆتە کرد.

دیدارەکە لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار و به‌داخراوی به‌ڕووی ڕاگه‌یاندنه‌كاندا به‌ڕێوه‌چوو.

لە دیداره‌كه‌دا وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان و وەزیری بەرگریی، یاشار گولەر و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆمار بۆ سیاسەتی دەرەوە و ئاسایش، ئاکیف چاغاتای کڵچ ئامادە بوون.