سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "وەهمەکانی سەرۆکی گشتیی جەهەپە کە سوکایەتی کردن بە سیاسەت دەزانێت و گەنجان بچووک دەکاتەوە، لە دیدی ئێمەدا هیچ بەهایەکی نییە".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "پێداگرین لەسەر ئەوەی پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر بگەیەنینە ئامانج" سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "وەهمەکانی سەرۆکی گشتیی جەهەپە کە سوکایەتی کردن بە سیاسەت دەزانێت و گەنجان بچووک دەکاتەوە، لە دیدی ئێمەدا هیچ بەهایەکی نییە".

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "وەهمەکانی سەرۆکی گشتیی جەهەپە کە سوکایەتی کردن بە سیاسەت دەزانێت و گەنجان بچووک دەکاتەوە، لە دیدی ئێمەدا هیچ بەهایەکی نییە".

لە گوتارێکیدا کە لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی ئاک پارتی لە پەرلەمانی تورکیا پێشکەشی کرد، سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد هاوشێوەی دوێنێ ئەمڕۆش گەنجان چاوەڕێن بەر لەوەی دادگایی بکرێن گوێیان لێ بگیرێت و بەر لەوەی بڕیاریان لەسەر بدرێت، لێیان تێبگەین.

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد گەنجان ئەوەیان ناوێت گەورەکان تەنیا ئامۆژگاریان بکەن، بەڵکو دەیانەوێت بایەخیان پێ بدرێت، ئێمەش لە هەوڵی بە ئەنجام گەیاندنی ئەوەداین و، ڕایگەیاند: "بەبێ پێشوەختە بڕیاردان و بە دڵێکی کراوە و عەقڵێکی ئازادەوە، هەوڵ دەدەین لە گەنجان تێبگەین و بچینە قووڵایی جیهانی ڕۆحییانەوە".

سەرکۆمارئەردۆغان ڕاخنەی لە جەهەپە گرت و، ڕایگەیاند: "بەداخەوە دەبینین جەهەپە کە شانازی بە دامەزراندنی کۆمارەوە دەکات، بە دەست سێ چوار کەسی هەلپەرستی بێتواناوە بووەتە پارتێک شەرمەزاری بۆ دەنگدەرانی دروست دەکات".

گوتیشی: "وەهمەکانی سەرۆکی گشتیی جەهەپە کە سوکایەتی کردن بە سیاسەت دەزانێت و گەنجان بچووک دەکاتەوە، لە دیدی ئێمەدا هیچ بەهایەکی نییە".

سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر گرنگیدان بە گەنجان کردەوە و، ڕایگەیاند: "لە دیدی ئاک پارتی و هاوپەیمانیی جومهوردا تەواوی گەنجانی ئەم وڵاتە یەکن، یەکسانن و بە یەک ئاست شایەنی خۆشەویستی، خزمەت و دۆستایەتین".

ڕاشیگەیاند"پێویست ناکات سەرسامبین بەوەی ئەوانەی گەنجان وەک ئامڕازی ئیستغلال بۆ شاردنەوەی گەندەڵيیەکانیان بەکاردەهێنن، بەچاوی ئیرەییەوە لەو پەیوەندیە پاک و ڕاستگۆیانە دەڕوانن کە ئاک پارتی لەگەڵ گەنجان دروستی کردووە".

سەرکۆمار ئەردۆغان ئەوەشی خستەڕوو کە ئەم بزووتنەوەیە، بزووتنەوەی بەرژەوەندی کەسی و قازانجی تایبەت نییە. ئەم بزووتنەوەیە هەر لە سەرەتاوە بزووتنەوەی دۆزی گەل، وڵات، تورکیای مەزن و ئوممەتە و، ڕایگەیاند: "بەبێ چەمانەوە، بێ کۆڵدان، بێ مل کەچکردن و بێ تەسلیمبوون، بێ ماندووبوون و بێ بێزاربوون، بەردەوام دەبین لەسەر ئەو ڕێگایەی بە ڕاست و دروستی دەزانین".

سەبارەت بە پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند: "پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر، کە بە یەکێک لە گەورەترین بەرهەمەکانمان دەبینین، پێداگرین لەسەر ئەوەی بە عەقڵی هاوبەش، هۆشیاری و دڵسۆزییەوە بگەیەنینە ئامانج".

گوتیشی: "دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی دەوڵەتەکەمان بە چڕی کار لەسەر مۆدێلی جیاواز دەکەن کە پرۆسەی تەسفیە کردنی ڕێکخراوەکە خێراتر دەکات".

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر پێداگریی هاوپەیمانی جومهور کردەوە لە گەیشتن بە ئامانجەکانی و، ڕایگەیاند: "پشتیوان بە خودا بە هاوپەیمانی جومهور کە شەوی ١٥ی تەمووز لە گۆڕەپانەکاندا دامانمەزراند، سەرکەوتن و بردنەوەی نوێ تۆمار دەکەین".