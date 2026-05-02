سەرکۆمار ئەردۆغان: "هەفتەی کۆتایی مانگی ئایار وەک 'هەفتەی نیشتمانیی خێزان' بەرز ڕادەگرین"

لە میانی بەشداری کردنی لە "بەرنامەی ناساندنی دیدگای ١٠ ساڵەی خێزان و ژمارەی دانیشتووان" کە لە لایەن وەزارەتی خێزان و کاروباری کۆمەڵایەتیی تورکیاوە ساز کرابوو، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێکی پيشکەش کرد و، تیایدا خۆشحاڵی خۆی بە بەشداری کردن لە بەرنامەکەدا دەربڕی.

سەرکۆمار ئەردۆغان سڵاو و ڕێزی ئاڕاستەی هەر خێزانێکی گەلەکەی کرد، کە سەرەڕای ئەو ئاڵنگارییانەی لە سەردەمی ئەلیکترۆنییەوە دەستیان پێکرد و لە سەردەمی دیجیتاڵیدا گەیشتنە لووتکە هێشتا هۆشیاریی خێزانبوونیان بە زیندوویی هێشتووەتەوە و، هیوای تەندروستیی، ئارامیی و بەختەوەریی بۆ هەر یەک لەو خيزانانە خواست.

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە گرنگیی پتەوی خيزان کرد و، ڕایگەیاند: "کاتێک خێزان بەهێز بێت، تاکەکان بەهێز دەبن، بەو هۆیەشەوە کۆمەڵگە بەهێز دەبێت. کاتێک خێزان لاواز دەبێت یان لاواز دەکرێت، تاک لاواز دەبێت و کۆمەڵگە خوێن لەدەست دەدات".

گوتیشی: "لەبەرئەوەی گرنگی و پێشینەی کار بە خێزان دەدەین، پڕوپوچیی بانگەشەی ئەو کەسانە دەردەکەوێت کە تۆمەتبارمان دەکەن بە بێبایەخکردنی تاک و لاوازکردنی ژن".

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد کە لە ئایندەدا دروستیی هەوڵەکانیان بۆ پاراستن و بەهێزکردنی خێزان زۆر باشتر دەردەکەوێت و ليێتێدەگەن.

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد ئامارەکان جێگەی نیگەرانین و، ڕایگەیاند: "تەمەنی هاوسەرگیریی لە هەڵکشاندایە و، ڕێژەی جیابوونەوە لە بەرزبوونەوەدایە، وەک ئەنجامێکی ئەمانەش ڕێژەی منداڵبوون کەم دەبێتەوە. ئامارەکان بۆ هەموومان جێگەی نیگەرانین. ڕێژەی منداڵبوون لە نێوماندا لە ساڵی ٢٠١٧ەوە بۆ خوار ئاستی ٢،١ دابەزیوە، کە ئاستی نوێبوونەوەی دانیشتووانە. ڕێژەی دانیشتووانی بەساڵاچوومان تا ساڵی ٢٠٢٥ بۆ سەدا ١١،١ بەرز بووەتەوە. سەرەڕای ئەوەش ژمارەی بەساڵاچووان لە گوندەوارەکاندا لە ژمارەی منداڵان زیاترە".

سەرکۆمار تیشکی خستە سەر ئەوەی کە تورکیا هێشتا ١٠ ساڵ لە یەکێتیی ئەورووپا گەنجترە، بەڵام سەرەڕای ئەوەش ئێمە لە ئێستاوە هەوڵ دەدەین ڕێکارە پێویستەکان بگرینەبەر و لە ئێستاوە مەترسییەکانی ئایندە کەم بکەینەوە و، گوتی: "ماوەی ٢٠٢٦-٢٠٣٥مان وەک ١٠ ساڵەی خێزان و ژمارەی دانیشتووان دیاری کردووە".

ڕاشیگەیاند: "یەکەمین کاری لەپێشینەی ستراتیجیمان، پاراستنی دامەزراوەی خێزان و نەوەکانە. دووهەمین کاری لەپێشینەشمان هاندانی دامەزراوەی هاوسەرگیرییە. لە کاتێکدا سێهەمین کاری لەپێشینەمان زیادکردنی ڕێژەی منداڵبوونە، چوارهەممان پێگەیاندنی گەنجانە بەشێوەیەکی شایستەی و دابین کردنی خۆشگوزەرانی بەساڵاچووانە. پێنجهەمین و کۆتا کاری لەپێشینەی ستراتیجیمان بریتییە لە گەشەپێدانی گوندەوارەکان و دابەشبوونی هاوسەنگی ژمارەی دانیشتووان".

سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە هۆشیاریی کۆمەڵایەتیی زیاد دەکەن و، ڕایگەیاند: "لەمەودوا هەفتەی کۆتایی مانگی ئایار وەک 'هەفتەی نیشتمانیی خێزان' بەرز ڕادەگرین و هۆشیاریی کۆمەڵایەتیی زیاد دەکەین".

