Zafer Fatih Beyaz
15 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
سهركۆماری توركیا و سهرۆكی گشتیی ئاك پارتی، ڕهجهب تهیب ئهردۆغان ئاماژهی بهوه كرد بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە لێكۆڵینهوه له هێرشه چهكدارییهكهی سهر قوتابخانەكهی قهزای سیڤەرەک له پارێزگای شانڵیئۆرفا دهكرێت و، ڕایگهیاند: "بەدڵنیاییەوە لێپرسینەوە لەوانە دەکرێت کە لە ڕووداوەکەدا کەمتەرخم بوون وکەمکوڕیان هەبووە. حهوت كهس لهو ١٦ كهسهی له ڕووداوهكهدا برینداربوون نهخۆشخانهیان جێهێشتووه، نۆ له بریندارهكانیش هێشتا له ژێر چارهسهردان".
له میانی بهشداری كردنی له کۆبوونەوەی فراکسیۆنی ئاك پارتیدا لە پەرلەمانی تورکیا، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێكی پێشكهش كرد.
سەرکۆمار ئەردۆغان نیگەرانی خۆی سەبارەت بەو هێرشەی لە قوتابخانەیەکی ئامادەیی لە قەزای سیڤەرەکی سەر بە پارێزگای شانڵیئورفا ڕوویدا دەربڕی و، ڕایگهیاند: "لێکۆڵینەوە لهبارهی ڕووداوە ناخۆش و قێزەونەکە دەستیپێکردووە، کەسێک دەستگیر کراوە و چوار بەڕێوەبەریش لە کارەکانیان دوورخراونەتەوە. بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە لێكۆڵینهوه له ڕووداوهكه دهكرێت. بەدڵنیاییەوە لێپرسینەوە لەوانە دەکرێت کە لە ڕووداوەکەدا کەمتەرخم بوون وکەمکوڕیان هەبووە. حهوت كهس لهو ١٦ كهسهی له ڕووداوهكهدا برینداربوون نهخۆشخانهیان جێهێشتووه، نۆ له بریندارهكانیش هێشتا له ژێر چارهسهردان".
سهبارهت به هێرشەکانی ئەمریکا/ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "لە پێناو کەمکردنەوەی گرژیی، درێژکردنەوەی ئاگربەست و بەردەوامبوونی گفتوگۆکاندا هەوڵ و دەستپێشخەری پێویست دەكهین".
گوتیشی: "بەتوڕهیی دانوستاندن ناکرێت. نابێت ڕێگە بدرێت لە بری گوفتار دووبارە چەکەکان بدوێن. پێویستە ئەو دەرفەتە بقۆزرێتهوه كه بەهۆی ئاگربەستەوە ڕەخساوە. حکوومەتی ئیسرائیل کە بهوه ناسراوه خۆشی له ئاگربهست نایهت، نابێت ڕێگە بدرێت پرۆسەکە تێک بدات".
سەرکۆمار ئەردۆغان ستایشی هەڵوێستی سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا، پێدرۆ سانچێز كرد بەرامبەر هەڕەشەکانی سهرۆكوهزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاهو و، ڕایگهیاند: "لە ناخی دڵەوە پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا، دۆستی بەڕێزم سانچێز دەکەم کە هەڵوێستێکی بوێرانهی بەرامبەر هەڕەشەکانی ناتانیاهوی قەسابی غەززە نیشان دا".
ههروهها سهركۆمار ئەردۆغان ئاماژهی به پێشهاتهكانی ناوچهكه كرد و، ڕایگهیاند: "ئەگەر بڕیار بێت ئاشتیی لە ناوچەکەماندا بهدی بێت، ئهوا سەرەڕای دژایەتییهكانی ڕژێمی سەهیۆنی ههر بهدی دێت. خۆ ئەگەر بڕیار بێت سەقامگیریی دهستهبهربێت، ئهوا سەرەڕای دژایهتییهكانی حکوومەتی ئیسرائیل ههر دهستهبهر دهبێت".
سهبارهت به لێدوانهكانی سهرۆكوهزیرانی ئیسرائیل ناتانیاهو بهرامبهر توركیا، سهركۆماری توركیا ڕایگهیاند: "دووباره چهند ڕاستییهك وهبیر ئەو منداڵكوژانه دەهێنمەوە کە بەرامبەر من و وڵاتەکەمان زمان درێژ دەکەن و، پێیان دهڵێم دەوڵەتی کۆماری تورکیا دەوڵەتێکی ئاسایی نییە".
ڕاشیگهیاند: "هیچ هێزێک ناتوانێت پەنجەی هەڕەشە بهرامبهر تورکیا و سەرکۆماری تورکیا ڕابوەشێنێت".
سهركۆمار ئەردۆغان جهختی لهسهر ههڵوێستی توركیا كردهوه و، ڕایگهیاند: "بەردەوام دەبین لەوەی بە ستەمکار بڵێین ستەمکار، بە چەتە بڵێین چەتە و بە بکوژ بڵێین بکوژ و، ببینە دەنگی منداڵانی غەززە و گوێ لە هاواری ئەو دایکانە بگرین کە جهرگیان سووتاوە".
گوتیشی: "بەردەوام دەبین لە بەرگریی کردن لە مافی ئەو برایانەمان کە لە کەرتی ڕۆژئاوا خاکەکەیان داگیرکراوە و دەبینە چاودێری دۆسیەی ئەو كۆرپانهی لە لوبنان لە کاتی خەودا کۆکوژکران".
سەرکۆمار ئەردۆغان ئامادهیی توركیای دهربڕی بۆ بوونه دەنگی ئاشتیی و پێشهنگی هەوڵەکانی ئاشتیی له جیهاندا و، ڕایگهیاند: "لهسهر بنەمای ئاشتیی لە نیشتمان، ئاشتیی لە ناوچەکە و ئاشتیی لە جیهان، هەردهم ئامادەین ببینە دەنگی ئاشتیی و پێشهنگی هەوڵەکانی ئاشتیی".
سهبارهت به ههڵوێستی سیاسهتمهدارانی توركیا دژ بهو بێڕێزییانەی بەرامبەر توركیا كران، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "سوپاسی هەموو ئەو سیاستمهدارانه دەکەم کە لەگەڵ بەڕێز دەوڵەت باخچەلی دژ بهو بێڕێزییانەی بەرامبەر وڵاتەکەمان و كهسایهتیمان کران، کاردانەوەیان نیشاندا".
ڕاشیگهیاند: "ئەو یەکڕیزیی و هەڵوێستە هاوبەشەی پارتە سیاسییەکان کە سەرەڕای جیاوازی بوارهكانیان بۆ خزمەتکردنی گەل، لەکاتی پرسی تورکیا و شکۆی نیشتمانییدا نیشانی دەدەن، پڕ بایهخن".
سهركۆمار ئەردۆغان كاردانهوهی بهرامبهر ئیسرائیل نیشان دا و، ڕایگهیاند: "بێ ئەوەی تهماشای خوێنی ٧٣ هەزار خەڵکی غەززە بکەن کە بە دەستیانەوەیە، بێشەرمانە بهبیانوی برا کوردەکانمانهوه بوختان بۆ وڵاتەکەمان دەکەن. ئێمە ناکەوینە ئەم تەڵەیەوە".
هاوكات سەرکۆمار ئەردۆغان تیشكی خسته سهر ههڵوێستی هاوپهیمانی جومهور و، ڕایگهیاند: "وەک هاوپەیمانیی جومهور، داهاتووه گەشەکانی وڵاتەکەمان و ناوچەکەمان تاریک ناکەین".