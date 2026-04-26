سەرکۆمار ئەردۆغان هێرشە چەکدارییەکەی ئەمریکای سەرکۆنە کرد

Koray Taşdemir
26 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 26 نیسان 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هێرشە چەکدارییەکەی لە میانی خوانێکدا لەگەڵ سەندیکای پەیامنێران لە کۆشکی سپی ئیدانە کرد.
سەرکۆمار ئەردۆغان لەم بارەیەوە پەیامێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاو کردەوە.
لە پەیامەکەیدا هاتووە: "ڕووداوی تەقەکردن کە دوێنێ شەو لە میانی خوانێکدا لەگەڵ سەندیکای پەیامنێران لە کۆشکی سپی لە واشنتۆن ئیدانە دەکەم. لە ناخی دڵمەوە خۆشحاڵم کە هیچ کەسێک و لەسەرووی هەموویانەوە بەڕێز سەرۆک ترەمپ، هاوژینە بەڕێزەکەی و میلانیا خان زیانیان بەر نەکەوتووە. لە دیموکراسی و خەباتی بیروڕادا هیچ شوێنێک بۆ جۆرەکانی توندوتیژی نییە. هیوای باشترینەکان بۆ سەرۆک ترەمپ، هاوژینەکەی و خەڵکی ئەمریکا بە ئاوات دەخوازم".