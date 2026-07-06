سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ ٣٢ سەرۆک دەوڵەت و حکوومەت کۆدەبێتەوە، لەوانەش سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ و سەرکۆماری فەڕەنسا ماکرۆن و سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ستارمەر و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا مێرز و سەرۆکوەزیرانی ئیتالیا میلۆنی.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە لووتکەی ناتۆدا پێشوازی لە سەرکردەکانی جیهان دەکات سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ ٣٢ سەرۆک دەوڵەت و حکوومەت کۆدەبێتەوە، لەوانەش سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ و سەرکۆماری فەڕەنسا ماکرۆن و سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ستارمەر و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا مێرز و سەرۆکوەزیرانی ئیتالیا میلۆنی.

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆدا، پێشوازی لە سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکان دەکات.

لە چوارچێوەی ئەو لووتکەیەی لە ڕۆژانی ٧-٨ی تەمووزدا لە ئەنقەرە بەڕێوەدەچێت، سەرکۆمار ئەردۆغان لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لەگەڵ ٣٢ سەرۆک دەوڵەت و حکوومەت کۆدەبێتەوە، لەوانەش سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ و سەرکۆماری فەڕەنسا، ئێمانوێل ماکرۆن و سەرکۆماری فینلەندا، ئەلێکساندەر ستوب و سەرکۆماری سلۆڤاکیا، پیتەر پێلێگرینی و سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کیەر ستارمەر و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا، فریدریش مێرز و سەرۆکوەزیرانی ئیتالیا، جۆرجیا میلۆنی و سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی و سەرۆکوەزیرانی ئەلبانیا، ئێدی ڕاما و سەرۆکوەزیرانی بولگاریا، ڕۆمین ڕادیڤ و سەرۆکوەزیرانی مۆنتینیگرۆ، میلۆیکۆ سپاییچ و سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕوتە و سەرۆکی ئەنجوومەنی ئەورووپا، ئەنتۆنیۆ کۆستا.

چاوەڕێ دەکرێت سەرکۆمار ئەردۆغان، ڕۆژی حەوتی تەمووز بە تەنیا لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کۆببێتەوە و کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەش ساز بکەن.

سەرکۆمار ئەردۆغان و ئەمینە ئەردۆغانی هاوسەری ئێوارەی حەوتی تەمووز، لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار میوانداری سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکان و هاوسەرەکانیان دەکەن بۆ خوانی ئێوارە.

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان ڕۆژی هەشتی تەمووز پێشوازی لە سەرکردەکان دەکات کاتێک دەگەنە شوێنی لووتکەکە و وێنەی خێزانی دەگیرێت.

دوای گوتاری دەستپێكی سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕوتە، سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکردەکانی دیکە لە کۆبوونەوەکەدا گوتار پێشکەش دەکەن.

دوای کۆبوونەوەکە، سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ و هەندێک لە سەرکردەکان بە جیا لە هۆڵی پێشانگای میللەت کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی ساز دەکەن.

لە لووتکەیەی کە تیایدا دۆخی ئۆکراینا و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەی باشووری هاوپەیمانێتییەکە تاوتوێ دەکرێن، هاوشانی ٣٢ سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتی ئەندام لە ناتۆ، نزیکەی ١٠٠ وەزیر، چەندین دیپلۆماتی باڵا، نوێنەرانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و میوانەکان بەشداری دەکەن.