سەرکۆمار ئەردۆغان لە ئەنقەرە لەگەڵ فەرماندەی سوپای پاکستان کۆبووەوە

Zafer Fatih Beyaz, Yılmaz Öztürk
14 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 14 تەمووز 2026
سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ئەنقەرە لەگەڵ فەرماندەی سوپای پاکستان، عاسم مونیر کۆبووەوە.
بەپێی زانیارییەکانی ئاژانسی ئانادۆڵو سەرکۆمار ئەردۆغان کۆبوونەوەیەکی داواخراوی لەگەڵ عاسم مونیر لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە ئەنجامداوە بەر لەوەی بەرەو قەتەر بەرێبکەوێت.
زاندراوە کە ھەریەک لە جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز و سەرۆک ئەرکانی سوپای تورکیا، جەنەراڵ سەلجوق بایراکتارئۆغڵو و سەرۆکی دەزگای ھەواڵگریی تورکیا (میت)، ئیبراھیم کاڵن ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون.