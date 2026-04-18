لە دووهەمین ڕۆژی کۆڕبەندی دیپلۆماسی ئەنتاڵیا ٢٠٢٦دا كه‌ ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندییە جیهانییەکانێتی، سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی یەکێتیی نیشتمانیی لیبیا دیبەیبە کۆبووەوە.

هه‌ریه‌ك له‌ وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەکانی توركیا، ئالپارسڵان بایراکتار و جێگری سەرۆکی گشتیی ئاک پارتی و گوتەبێژی پارتەکە، عومەر چەلیک و سەرۆکی میت، ئیبراهیم کاڵن و سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار، بورهانەددین دوران و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆمار بۆ سیاسەتی دەرەوە و ئاسایش، ئاکیف چاغاتای کڵچ و سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی کۆمار، حەسەن دۆغان ئامادەی كۆبوونه‌وه‌كه‌ بوون.