سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ سەرکۆماری یەکێتیی کۆمۆرۆس ئازالی ئاسۆوانی کۆبووەوە

Özcan Yıldırım
18 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 18 نیسان 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەگەڵ سەرکۆماری یەکێتیی کۆمۆرۆس، ئشزالی ئەسۆوانی کۆبووەوە.
لە دووهەمین ڕۆژی کۆڕبەندی دیپلۆماسی ئەنتاڵیا ٢٠٢٦دا كه ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندییە جیهانییەکانێتی، سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ سەرکۆماری یەکێتیی کۆمۆرۆس، ئشزالی ئەسۆوانی کۆبووەوە.
لە دیدارەكهدا جێگری سەرۆکی گشتیی ئاک پارتی و گوتەبێژی پارتەکە، عومەر چەلیک و سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بورهانەددین دوران و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆمار بۆ سیاسەتی دەرەوە و ئاسایش، ئاکیف چاغاتای کڵچ و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆمار، سابری دەمیر و سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی کۆمار، حەسەن دۆغان ئامادە بوون.