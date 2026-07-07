سەرکۆمار ئەردۆغان له‌ ڕێوڕەسمێکی فەڕمییدا پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ کرد

[1/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[2/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[3/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[4/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[5/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[6/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[7/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[8/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[9/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[10/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[11/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[12/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[13/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[14/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[15/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[16/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[17/17] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.