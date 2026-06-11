Zafer Fatih Beyaz, Aynur Ekiz
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان ڕایگهیاند: "ئەوانەی هاوشێوەی قرش كه بۆنی خوێنی کردووه هێرش دەکەنە سەر جوگرافیاکەمان، له كۆتاییدا باجی ئەو خوێنە دەدەن کە ڕشتوویانە، درهنگ یان زوو ئاهـی ستهمدیدهكان كه عهرش دهلهرزێنێت یەخەی ستەمکاران دەگرێت".
له میانی بهشداری كردنی لە ڕێوڕەسمی خەڵاتەکانی مانگی سووری تورکی لە ئهنقهره، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێكی پێشكهش كرد.
له گوتارهكهیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژهی بهوه كرد كه لە بوومەلەرزەکانی شهشی شوباتدا، مانگی سووری توركی گەورەترین ئۆپەراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی کارەساتی لە مێژووی خۆیدا ئەنجام دا.
سهركۆمار ئهردۆغان باسی لهوه كرد گەلی تورک بە ههستی ئەنسارەوە مامەڵەی لەگەڵ ئەو کۆچبەرانەدا کردووە کە بەهۆی جهنگی ناوخۆوە ناچار بوون نیشتمانی خۆیان بەجێ بهێڵن و باوەشی بەزەیی خۆی بۆ کردوونەتەوە و، ڕایگهیاند: "مانگی سوور (ی توركی) بە چالاکییەکانی لە فەڵەستین، بۆسنه، ئەفغانستان، سۆماڵ، عێراق و سووریا و زۆر شوێنی دیكهدا نهك تهنیا له دڵی برایانمان لە جوگرافیاكهماندا بهڵكو لە زیهن و یادگایاندا هەڵکۆڵراوە".
گوتیشی: "لە غەززە کە تۆڕی جینۆسایدی زایۆنەکان بە سەرکردایەتیی ناتانیاهو بەردەوامە لە هێرشەکانی، مانگی سوور (ی توركی) زیاتر لە ٢٦ هەزار تۆن هاوکاریی مرۆیی گەیاندووەتە ناوچەکە. مانگی سوور لە ٧ی تشرینی یەکەمەوە تائێستا، بە دابینکردنی ١٥ ملیۆن ژەمی خوانی گەرم هاوکاری برایانمانی لە غەززە کردووە و ڕۆژانە خوانی گەرمی بەسەر ٣٠ هەزار کەسدا دابەشکردووە".
سەرکۆمار ئەردۆغان دووپاتی كردهوه كه چارهنووسی ستهمكاران وەک ستەمکارانی دیکەی مێژوو دەبێت و، ڕایگهیاند": "با ئەوانەی بە ڕێگای هیتلەردا دەڕۆن ئەوە لەبیر نەکەن کە ئەگەر بەم شێوازە بەردەوام بن چارەنووسیشیان وەک ستەمکارانی دیکەی مێژوو دەبێت".
گوتیشی: "لە کاتێکدا تورکیا دەستی هاوكاری بۆ ستهمدیدان درێژ دەکات، هاكات بەردەوام دەبێت لە ئەنجامدانی ئهوهی لەدهستی بێت بۆ لێپرسینەوە لەگەڵ تۆڕی کۆمەڵکوژیی لەبەردەم یاساو مێژوودا. ئەوانەی هاوشێوەی قرش كه بۆنی خوێنی کردووه هێرش دەکەنە سەر جوگرافیاکەمان، له كۆتاییدا باجی ئەو خوێنە دەدەن کە ڕشتوویانە، درهنگ یان زوو ئاهـی ستهمدیدهكان كه عهرش دهلهرزێنێت یەخەی ستەمکاران دەگرێت".
سەرکۆمار ئەردۆغان ئهوهیشی خستهڕوو كه ئیسرائیل لە سایەی حكوومهتی ئێستایدا گۆڕاوە بۆ کارگەیەکی بەرهەمهێنانی فیتنەی ناسەقامگیریی و پشێویی کە کەرەستەی خاوی تەنیا خوێن و فرمێسکه.
سهبارهت به بهرههمهێنانی دهرمان له توركیا، سهركۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "لە ڕێی پرۆژەی پرۆتورکەوە ئەو دەرمانە گرنگانەی لەخوێنەوە بەدەستدێن لە وڵاتەکەماندا بەرهەمدەهێنین. ئەم دەرمانانە بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشیانەی وەک شێرپەنجە، زەبر، سوتان، نەخۆشیەکانی سیستمی بەرگریی و هیمۆفیلیا بەکار دەهێنین. تورکیا دەخەینە ڕیزی ئەو وڵاتانەی دەرمانی سەرەکی لە پلازماوە بەرهەمدەهێنن.
گوتیشی: "کارەکانی دامەزراندنی کارگەکەمان لە سیلیڤری بەردەوامه. بە تەواوبوونی ئەم کارگەیە ساڵانە بە دروستکردنی نزیکەی سێ ملیۆن بتڵی خوێن لە وڵاتهكهمان و دامەزراوەی تایبەتی خۆماندا، تێچووی هاوردەکردن بهبڕی یهك ملیار لیرە کەم دەکەینەوە بۆ سفر".