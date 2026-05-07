سەرکۆمار ئەردۆغان: "تورکیا و جەزائیر لەسەر پرسە هه‌رێمییه‌كان خاوەن هەڵوێستی هاوبەشن"

دوای كۆبوونه‌وه‌ی دووقۆڵی لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار و بەشداری کردن لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای ستراتیجی، سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکۆماری جەزائیر، عەبدولمەجید تەبون سەرۆکایەتی ڕێوڕەسمی واژووکردنی ڕێککەوتننامەکانیان لە بوارە جیاجیاکاندا کرد و، کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشیان ساز کرد.

سه‌ركۆمار ئەردۆغان خۆشحاڵی خۆی ده‌ربڕی بە میوانداری کردنی تەبون و شاندی یاوه‌ری لە ئەنقەرە و، ڕایگه‌یاند: "سەرەتا له‌ ساڵیادی کۆمەڵکوژی سیتیف و گیلما کە ٨١ ساڵ پێش ئێستا هەزاران برای جەزائیریمان شەهید بوون، داوای لێخۆشبوون له‌ خودا بۆ هەموو ئەو برایانەمان دەکەم کە لە پێناو سەربەخۆیی جەزائیردا گیانیان فیدا کرد. لەگەڵ بەڕێز تەبون دواجار لە ٢١ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣دا لە جەزائیر کۆبووینەوە و بە بڕیارێک کە میکانیزمی ئەنجوومەنی هاریکارییەکەمان بۆ ئاستێکی بەرزتر برد، ئەنجوومەنی باڵای هاریکاریی ستراتیجیمان ڕاگەیاند. سوپاس بۆ خودا ئەمڕۆ پێکەوە لەگەڵ بەڕێزیان سەرۆکایەتی یەکەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی هاریکاریی ستراتیجیمان کرد".

هه‌روه‌ها سەرکۆمار ئەردۆغان، ئاماژەی به‌وه‌ كرد لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاریانداوە برایەتیی تورکیا-جەزائیر زیاتر به‌ره‌وپێشبه‌رن و، ڕایگه‌یاند: "بزوێنەری پەیوەندیەکانی تورکیا-جەزائیر ئەو ڕێز و خۆشەویستیە دوولایەنەیە کە لە مێژووی هاوبەشمانەوە سەرچاوەی گرتووە. ئەمڕۆ ئەم ڕۆحی هاوده‌نگیه‌ نەک تەنیا لە پەیوەندیە دووقۆڵییەکانماندا، بەڵکو لەو هەڵوێستە هاوبەشەدا دەبینین کە بەرامبەر زۆرێک لە پرسە نێودەوڵەتییەکان هەمانە. لە زۆرێک لە بوارە ستراتیجییەکاندا بەتایبەت وزە، کانزا، گواستنەوە و کشتوکاڵ پێداگیرین لەسەر پەرەپێدانی هاریکارییەکانمان لەگەڵ جەزائیر، کە یەکێکە لە گەورەترین هاوبەشە بازرگانییەکانمان لە کیشوەری ئەفریقا".



گوتیشی: "لە چوارچێوەی ئامانجی بازرگانیی١٠ ملیار دۆلاری کە لە ساڵی ٢٠٢٣دا دیاریمان کرد، هەوڵەکانمان زیاتر کردووە. زیاتر لە هه‌زار و ٦٠٠ کۆمپانیامان لە جەزائیر بە وەبەرهێنانی هه‌شت ملیار دۆلار، پڕۆژە و وەبەرهێنانی گرنگ لە بوارەکانی پیشەسازی، کانزا، کشتوکاڵ، بیناسازی، پیشەسازیی دەرمان و ژێرخاندا ئەنجام دەدەن. ئەمڕۆ لەو کۆڕبەندی کارەی کە لە ئەنقەرە سازكرا، نوێنەرانی کەرتی تایبەتمان پێکەوە کۆبوونەوە و تاوتوێی دەرفەتی هاریکاریی نوێیان کرد".

سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسه‌ر ئه‌وه‌ کردەوە كاریگەرییە نەرێنییەکانی ئەو جەنگەی لە ناوچەکەدا بە هاندان و پیلانی ئیسرائیل دەستیپێکردووە بەردەوامە، بەتایبەت لەسەر بازاڕەکانی وزە و، ڕایگه‌یاند: "وەک تورکیا ساڵانێکی زۆر پێش ئێستا هاریکاریی وزەی جێ متمانه‌، سەقامگیر و بەردەواممان لەگەڵ جەزائیردا دامەزراند و پەرەمان پێدا. لەو قۆناغەی پێی گەیشتووین ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هاریکارییە درێژخایەنەکانمان لە پرسی دابینکردنی وزەدا بەتایبەت غازی سروشتی بەرەوپێش دەبەین".

هاوكات سەرکۆمار ئەردۆغان ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو کە بەپێی تێگەیشتنیان بۆ خاوەندارێتی هه‌رێمیی، بایەخێکی زۆر بە بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریی سووریا دەدەن و، ڕایگه‌یاند: "بە پێداگرییەوە بەردەوام دەبین لە بەشدارییەکانمان بۆ سەرلەنوێ ئاوەدانکردنەوەی سووریا. وەک تورکیا و جەزائیر خاوەن هەڵوێستێکی هاوبەشین بۆ کۆتاییهێنان بەو بازنەی توندوتیژییەی بە شێوەیەکی زۆر جددی هەڕەشە لە ئاشتیی و ئاسایشی ناوچەکەمان دەکات. لەگەڵ جەزائیردا بەپێی تێگەیشتنی 'بردنی دوولایەنە' (Win-win) بەردەوام دەبین لە بەرەوپێشبردنی دۆستایەتیی و هاریکارییەکانمان لە هەموو بوارەکاندا".