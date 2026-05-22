سەرکۆمار ئەردۆغان: "تورکیا بەهێزترین پردە لە نێوان وڵاتانی دەوڵەمەند بە سەرچاوەی وزە و وڵاتانی دیکەدا" سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "تورکیا هەم لە ڕووی گواستنەوەی وزە وەک هاوبەشێکی جێ متمانە، هەمیش وەک کاراکتەرێکی سەرەکی ئاشتیی بووەتە پێشەنگ. لەو باوەڕەدام کاریگەریە ئەرێنییەکانی ئەمە لە ماوەی مامناوەند و درێژخایەندا زیاتر دەبینین".

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "تورکیا لە نێوان ئەو جوگرافیایانەی خاوەنی سەرچاوەی وزەی دەوڵەمەندن و ئەو وڵاتانەی پێویستییان پێیانە بەهێزترین پردە، خاڵی تێپەڕبوون و یەکتربڕینە. قەیرانەکانی ئەم دواییەی ناوچەکەمان ئەم تایبەتمەندییەی تورکیایان پشتڕاست کردەوە و بەهێزتر کرد".

لە میانی بەشداری کردنی لە دووهەمین لووتکەی سەرچاوە سروشتییەکانی ئیستانبوڵدا، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێکی پێشکەش کرد.

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد ئیدی تورکیا خاوەنی ژێرخانێکی وزەی گەورەیە کە لە ٣٩ وڵات و زیاتر لە ٥٠ کۆمپانیاوە غازی سروشتی دابین دەکات و، ڕایگەیاند: "بە تێرمیناڵەکانی LNG، دامەزراوەکانی FSRU، وەبەرهێنانەکانی کۆگاکردن و هێڵەکانی بۆری تورکیامان کردە یەکێک لە بەهێزترین ناوەندەکانی وزەی ئەورووپا".

گوتیشی: "بەو وەبەرهێنانە نوێیانەی ئەنجامیان دەدەین، توانای ڕۆژانەمان لە گۆڕینی LNG بۆ غازی سروشتیی لە ١٦١ ملیۆن مەتر سێجاوە بەرز دەکەینەوە بۆ ٢٠٠ ملیۆن مەتر سێجا".

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە توانای بەرهەمهێنان لە کێڵگەکانی ناوخۆ کرد و، ڕایگەیاند: "ئەمڕۆ بەرهەمهێنانی ڕۆژانەمان لە کێڵگەی غازی ساکاریا کە ئۆپۆزسیۆن بە کەم سەیری دەکات، گەیشتە ٩،٥ ملیۆن مەتر سێجا".

ڕاشیگەیاند: "لە ٢٠٢٨دا بەکەوتنەکاری (دووهەم کەشتی بەرهەمهێنان) بەرهەمهێنان لە قۆناغی سێهەمدا ڕۆژانە بۆ ٤٥ ملیۆن مەتر سێجا بەرز دەبێتەوە. غازی خۆماڵیمان دەگاتە ١٦-١٧ ملیۆن ماڵ".

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان تیشکی خستە سەر ئەوەی کە تورکیا لە نێوان ئەو جوگرافیایانەی خاوەنی سەرچاوەی وزەی دەوڵەمەندن و ئەو وڵاتانەی پێویستییان پێیانە بەهێزترین پردە، خاڵی تێپەڕبوون و یەکتربڕینە و، گوتی: "قەیرانەکانی ئەم دواییەی ناوچەکەمان ئەم تایبەتمەندییەی تورکیایان پشتڕاست کردەوە و بەهێزتر کرد".



سەرکۆمار ئەردۆغان ئەوەیشی خستەڕوو کە ئەو بەرهەمهێنانەی لە گابار-ەوە بەدەستهاتووە، ئەمڕۆ بەشدارییەکی زۆر گەورە دەکات لە ئاسایشی دابینکردنی وزەی تورکیادا و، ڕایگەیاند: "دوای دۆزینەوەکەی گابار، لە دیاربەکر چوار کێڵگە دەستنیشان کران. بۆ سێ ساڵی داهاتوو پلانمان هەیە کار لە ٢٤ بیردا بکەین".ذ

گوتیشی: "هاوشێوەی پیشەسازی بەرگریی، سەربەخۆیی تەواو لە وزەدا کزڵئێلمای وڵاتەکەمانە".

سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە وڵاتەکەی بەو دەسپێشخەرییانەی پێشینەی کار دەدەنە دیپلۆماسی و گفتوگۆ بەشدارە لە بەرقەراربوونی ئارامیی و، ڕایگەیاند: "سەرەڕای هەموو ئیستفزازیەکان، وڵاتەکەمان بە سیاسەتە ژیرانەی لە دەرەوەی جەنگ ماوەتەوە، بەو دەسپێشخەرییانەی پێشینە دەدەنە دیپلۆماسی و گفتوگۆ بەشدارە لە بەرقەراربوونی ئارامییدا. تورکیا هەم لە ڕووی گواستنەوەی وزە وەک هاوبەشێکی جێ متمانە، هەمیش وەک کاراکتەرێکی سەرەکی ئاشتیی بووەتە پێشەنگ. لەو باوەڕەدام کاریگەریە ئەرێنییەکانی ئەمە لە ماوەی مامناوەند و درێژخایەندا زیاتر دەبینین".

ڕاشیگەیاند: "لەم پرۆسەیەدا جارێکی دیکە دەرکەوتەوە کە ناتوانرێت دەستبەرداری تورکیا بن لە دابینکردنی وزەی جێ متمانەدا".