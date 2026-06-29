سەرکۆمار ئەردۆغان: "تا زەوتکردنی خاک لەلایەن ئیسرائیلەوە کۆتایی نەیەت ئاشتیی هەمیشەیی لە ناوچەکەماندا بەدینایەت"

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان رایگەیاند ئەو کۆمەڵکوژیانەی لەم دواییانەدا شایەتیان بووین، بەتایبەتی ئەوانەی لە غەززە و لوبنان ڕوودەدەن، لە کاتێکدا برینی قووڵ لە ویژدانی مرۆڤایەتیدا دروست دەکەن، هاوکات پێگە و متمانەی دامەزراوە و بیردۆزە نێودەوڵەتییەکانیشیان تێکدەشکێنن. پێموایە بەبێ بینینی ئەم ڕەهەندەی سەردەمە نوێیە، ڕوونکردنەوەی بارودۆخی ئێستا بە بەکارهێنانی چەمکە کۆنەکان ئەستەم دەبێت. لەم بارودۆخەدا هەم پاراستنی توانای بەرپەرچدانەوەی ناتۆ و هەم بەهێزکردنی هاودەنگیی نێوان هاوپەیمانان، بووەتە بابەتێکی زۆر هەستیارتر".

لە گوتارێکیدا کە لە لووتکەی پەرلەمانتارانی ناتۆ لە ئیستانبوڵ پێشکەشی کرد، سەرکۆمار ئەردۆغان خۆشحاڵی خۆی نیشاندا بە کۆبوونەوە لەگەڵ بەشداربووان لە شاری ئیستانبوڵ کە خاڵی بەیەکگەیشتنی کیشوەر و کلتوورەکانە.

سەرکۆمار ئەردۆغان هیوای خواست لووتکەی پەرلەمانتارانی ناتۆ بەرهەمدار بێت و سوپاسی هەموو ئەو کەسانەی کرد کە بەشدار دەبن لە سەرخستنی لووتکەکەدا.

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد ئەم کۆبوونەوە گرنگە، پێش لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ کە بڕیارە لە ٧-٨ی تەمووزدا لە ئەنقەرە بەڕێوەبچێت، گرنگی و واتایەکی تایبەتی هەیە و، ڕایگەیاند: "پیرۆزبایی لەو کەسانە دەکەم کە ئەرکیان کێشاوە لە ڕێکخستنی ئەم لووتکەیەدا کە من وەک نیشانەیەکی ناوازەی هاریکاریی و هاودەنگیی نێوان پەرلەمانەکانی وڵاتانی هاوپەیمان دەیبینم و هیوای سەرکەوتن بۆ کارەکانتان دەخوازم".

ڕاشیگەیاند: "پێویستە لەسەرانسەری هاوپەیمانییەکەدا تۆڕێکی ئەمنیی و بەرگریی بێ چەنوچوون و بێ مەرج دروست بکەین کە لە تەکساسەوە تا ئەنقەرە درێژ ببێتەوە".

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد تورکیا کە خاوەنی سنوورێکی وشکانیی زیاتر لە ١٨٠٠ کیلۆمەتریە لەگەڵ ناوچە قەیراناوییەکاندا، بە سوپا بەهێزەکەی، توانستە سەربازییە هاوچەرخەکانی و پیشەسازیە بەرگرییە پێشکەوتووەکەی، بۆ ماوەی زیاتر لە ٧٠ ساڵە لە پێشەنگی ئەو هاوپەیمانانەدایە کە بەشداری لە پاراستنی ئاسایشی ناتۆدا دەکەن و، ڕایگەیاند: "بەشداریی چالاکانە لە ئەرکەکانی ناتۆدا دەکەین و پشتیوانی لە پاراستنی ئاشتیی و سەقامگیری دەکەین. هەم لێهاتوویی ناوازەمان لە بەڕێوەبردنی قەیرانە هەرێمییەکاندا، هەمیش ئەزموونی فراوانمان لە چوارچێوەی ناتۆدا لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان هاوبەشی پێدەکەین. لووتکەی ئەنقەرە دەبێتە بەهێزترین زەمینە بۆ هاوبەشی پێکردنی ئەزموونەکان".

گوتیشی: "لە چوارچێوەی بەڵێنەکانی لووتکەی لاهایدا، خەرجییە بەرگرییەکانمان زیاد دەکەین و لە ڕیزی ئەو پێنج وڵاتە یەکەمەداین کە بەشداری لە ئەرک و ئۆپەراسیۆنەکانی ناتۆدا دەکەن. لەکاتێکدا نمایشی بەرهەمە پێشکەوتووەکانمان لە کۆڕبەندی پیشەسازی بەرگریی ناتۆدا دەکەین، ئەو ڕێوشوێنانەش تاوتوێ دەکەین کە ئەم هاریکارییە زۆر کاریگەرتر دەکەن".

هاوکات سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە پرسی فەڵەستین لە بنەمای گرژییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدایە و، گوتی: "تا ئەو کاتەی زەوتکردنی بەردەوامی خاک لەلایەن ئیسرائیلەوە کۆتایی نەیەت، ئاشتیی هەمیشەیی لە ناوچەکەماندا بەدینایەت".

سەبارەت بە جەنگی ڕووسیا ئۆکراینا، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند: "دەمەوێت بە تایبەتی جەخت لەسەر ئەوە بکەمەوە کە لە بابەتی چارەسەرکردنی جەنگی ڕووسیا-ئۆکرانیا لە ڕێگەی گفتوگۆ پێویستە لە ماوەی داهاتوودا بگەیەنینە ئەنجامێک".