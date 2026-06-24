سەرکۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتیی ئاک پارتی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "لە کاتێکدا ئاژاوە و پشێوی باڵی بەسەر بەرەی ئۆپۆزسیۆندا کێشاوە، ئێمە بە تەبایی و بە هاودەنگیی وەک هاوپەیمانی (جومهور) بۆ یەکێتی و ئاسوودەیی ٨٦ ملیۆن کەس کار دەکەین"

سەرکۆمار ئەردۆغان: "بەردەوامین لە هەوڵەکانمان بۆ بنیاتنانی تورکیای بێ تیرۆر و چەسپاندنی ئاشتیی لە ناوچەکەدا" سەرکۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتیی ئاک پارتی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "لە کاتێکدا ئاژاوە و پشێوی باڵی بەسەر بەرەی ئۆپۆزسیۆندا کێشاوە، ئێمە بە تەبایی و بە هاودەنگیی وەک هاوپەیمانی (جومهور) بۆ یەکێتی و ئاسوودەیی ٨٦ ملیۆن کەس کار دەکەین"

سەرکۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتیی ئاک پارتی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "لەکاتێکدا ئاژاوە و پشێوی باڵی بەسەر بەرەی ئۆپۆزسیۆندا کێشاوە، ئێمە بە تەبایی و بە هاودەنگیی وەک هاوپەیمانی (جومهور) بۆ یەکێتی و ئاسوودەیی ٨٦ ملیۆن کەس کار دەکەین".

لە میانی بەشداری کردنی لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی ئاك پارتیدا لە پەرلەمانی تورکیا، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێکی پێشكه‌ش کرد.

لە گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد کاتی خۆمان بە گرژی و ئاڵۆزیە وەهمی و بێماناکانەوە بەفیڕۆ نادەین و، ڕایگەیاند: "ئەگەر سەرنج بدەن ناچینە ناو مشتومڕە ناپێویستەکانەوە. کاتی خۆمان بە گرژی و ئاڵۆزیە وەهمی و بێماناکانەوە بەفیڕۆ نادەین. سەرەڕای ئیستفزازەکان ڕێگەنادەین ئۆپۆزسیۆن ڕامانبکێشێتە ناو ئەو زۆرانبازیە قوڕاویەی خۆی تیایدا پەلەقاژە دەکات".

گوتیشی: "لە کاتێکدا ئاژاوە و پشێوی باڵی بەسەر بەرەی ئۆپۆزسیۆندا کێشاوە، ئێمە بە تەبایی و بە هاودەنگیی وەک هاوپەیمانی (جومهور) بۆ یەکێتی و ئاسوودەیی ٨٦ ملیۆن کەس کار دەکەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد کە مۆدێلی بەڕێوەبردنی هاوتەریب نەک تەنیا خودی پارتی ئۆپۆزسیۆنی سەرەکی، بەڵکو سیاسەتی تورکیاش ئیفلیج دەکات و، گوتی: "لە پرسی چارەسەرکردنی پرسەکانی وڵاتدا، دەبێت ئۆپۆزسیۆن هێندەی دەسەڵات بنیاتنەرانە ڕەفتار بکات و بەشدارییەکی ئەرێنیی لە پرۆسەکانی یاساداناندا بکات".

ڕاشیگەیاند: "چ دەسەڵات و چ ئۆپۆزسیۆن هەموومان بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ دەگرین بەرامبەر بە گەلەکەمان کە نوێنەرایەتیی ئیرادەی دەکەین. یەکەم ئەرکمان خزمەتکردنە بە وڵات و گەل".

سەرکۆمار ئەردۆغان تیشکی خستە سەر ئەوەی کە ئەمڕۆ تورکیا لە ناوچەکە و جیهاندا سەنگ و ناوبانگێکی بەدەستهێناوە کە پێشتر نەیبووە و، ڕایگەیاند: "ئەوە ڕاستییەکە کە ئەو ڕووداوانەی لە ماوەی قەیرانی ئێراندا ڕوویان دا، نیشانی هەمووانی دا کە کۆماری تورکیا چەندە دەوڵەتێکی گەورەیە. ئەو سوودە ناهاوتەریبانەی سیستمی حکوومەتی سەرۆکایەتی کۆمار لە بەڕێوەبردنی قەیراندا بۆ وڵاتەکەمانی فەراهەمکردووە، ڕوون بوونەتەوە".

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد ئیسرائیل هەموو هەوڵێکی داوە بۆ تێکدانی ئەو لێکتيگەیشتنەی هاتووەتە ئاراوە و، ڕایگەیاند: "تۆڕی کۆمەڵکوژی کە تیرۆر و داگیرکاریی کردووەتە سیاسەتی دەوڵەت، لە ١٠ ڕۆژی ڕابردوودا هەموو هەوڵێکی خۆی دا بۆ تێکدانی ئەو لێکگەیشتنەی بە هەوڵێکی زۆر بەدەستهاتووە".

وێنە : Doğukan Keskinkılıç/AA

سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر پشتیوانیی هەوڵەکانی چارەسەر کردنی قەیرانی ئيران کردەوە و، ڕایگەیاند: "لە قۆناغی داهاتوودا بەردەوام دەبین لە هەموو جۆرە پشتیوانیەک بۆ ئەو هەوڵانەی بە ئامانجی چارەسەری هەمیشەیی قەیرانی ئێران دەدرێن".

ڕاشیگەیاند: "ئەگەر ئاشتیی ڕوو لە ناوچەکەمان بکات، سەرەڕای ئیسرائیل دێت. ئەگەر ئارامیی ڕوو لە ناوچەکەماندا بکات، سەرەڕای فیتنەکانی ئیسرائیل هەرديت. وەک تورکیا تەنانەت ئەگەر بەقەد نووکی دەرزییەکیش بێت هەلی ئاشتیی لەدەست نادەین و، لەو پێناوەشدا هەر کارێک بکەوێتە سەرشانمان دەیکەین. ئیدی پێویستە هەمووان ئەوە قبوڵ بکەن کە تیرۆر ڕێگایەکی بنبەستە و ماوەکەی بەسەرچووە. کاتێک دەفتەری تیرۆر بەتەواوی داخرا، تەواوی ٨٦ ملیۆن هاووڵاتی ئەم ولاتە دوای نزیکەی نیو سەدە هەناسەیەکی قووڵ هەڵدەکێشن".

سەبارەت بە تورکیای بێ تیرۆر سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند: "لەو باوەڕەدام کە بەبێ سازش لە تایبەتمەندییەکانی دەوڵەت و بەهاکانی گەلەکەمان ئەو توانایەمان هەیە پرسەکە چارەسەر بکەین".

گوتیشی: "پشتیوان بە خودا وەک هاوپەیمانی جومهور بە پشتیوانی پەرلەمانەکەمان ئەم پرۆسە پڕخێرە دەگەیەنینە مەنزڵ و تۆمارێک لە مێژوودا جێدەهێڵین بە شانازییەوە یادی دەکەینەوە. ئەگەر جارێکی دیکە بەدوای ڕۆحی یەنیکاپیدا بگەڕێن، ئەو زەمینەیەی پێویستە ئەمە تێیدا بەرجەستە بێت پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆرە. پێویستە دامەزراوەی سیاسی جیاوازییەکانی وەلا بنێت، پشتیوانی پرۆسەکە بکات و بۆ دەرچوونی ئەم بابەتە لە ڕۆژەڤی گەلدا بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ بگرێت".