سەرکۆماری توركیا و سه‌رۆكی گشتیی ئاك پارتی، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغان: "ئێمە هه‌ڵمه‌تێكی گه‌وره‌ی گەشەپێدانمان ئه‌نجامدا کە ٢٥ ساڵ لەمەوبەر تەنانەت وێناش نەدەکرا. خەونەکانمان كرده‌ ئامانج و ئامانجەکانیشمان یەک بە یەک كرده‌ ڕاستیی".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "ئێمە وەک دەسەڵات و هاوپەیمانی خه‌بات دەکەین بۆ ئامادەکردنی تورکیا بۆ داهاتوو" سەرکۆماری توركیا و سه‌رۆكی گشتیی ئاك پارتی، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغان: "ئێمە هه‌ڵمه‌تێكی گه‌وره‌ی گەشەپێدانمان ئه‌نجامدا کە ٢٥ ساڵ لەمەوبەر تەنانەت وێناش نەدەکرا. خەونەکانمان كرده‌ ئامانج و ئامانجەکانیشمان یەک بە یەک كرده‌ ڕاستیی".

سەرکۆماری توركیا و سه‌رۆكی گشتیی ئاك پارتی، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغان ڕایگه‌یاند: "ئێمە هه‌ڵمه‌تێكی گه‌وره‌ی گەشەپێدانمان ئه‌نجامدا کە ٢٥ ساڵ لەمەوبەر تەنانەت وێناش نەدەکرا. خەونەکانمان كرده‌ ئامانج و ئامانجەکانیشمان یەک بە یەک كرده‌ ڕاستیی".



له‌ میانی به‌شداری كردنی لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ڕاوێژکاری ئەنقەرەی ئاک پارتیدا، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێكی پێشكه‌ش كرد.

له‌ گوتاره‌كه‌یدا سه‌ركۆمار ئه‌ردۆغان ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ خه‌بات دەکەن بۆ ئامادەکردنی تورکیا بۆ داهاتوو و، ڕایگه‌یاند: "لە کاتێکدا ڕکابەرە سیاسییەکانمان شەو و ڕۆژ شەڕی کورسی دەکەن، ئێمە وەک دەسەڵات و هاوپەیمانی خه‌بات دەکەین بۆ ئامادەکردنی تورکیا بۆ داهاتوو".

گوتیشی: "ئێمە هه‌ڵمه‌تێكی گه‌وره‌ی گەشەپێدانمان ئه‌نجامدا کە ٢٥ ساڵ لەمەوبەر تەنانەت وێناش نەدەکرا. خەونەکانمان كرده‌ ئامانج و ئامانجەکانیشمان یەک بە یەک كرده‌ ڕاستیی".



وێنە : TCCB / Murat Kula/AA

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی له‌ ڕێكخستنی لووتكه‌ی ناتۆ و ڕێكخراوی ده‌وڵه‌تانی توركی (TDT) كرد له‌ ئه‌نقه‌ره‌ و، ڕایگه‌یاند: "دەرکەوتنی نێودەوڵەتیی ئەنقەرە زیاد لە هەر كات زیاد دەکات، پایتەختەکەمان وەک ناوەندی دیپلۆماسیی جیهانی دەبێتە جێی باس".

گوتیشی: "لە لایەک ئاستی خزمەتگوزاریمان لە وڵاتەکەماندا بەرز کردەوە، لە لایەکی دیکەوە چاوەڕوانی هاووڵاتیانمان گەیاندە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووتر. بەم شێوەیە وەک سەرکەوتووترین تیمی کۆماری ١٠٣ ساڵەمان، ناوی خۆمان بە شانازی و شکۆوە هەم لە دڵی گەلەکەماندا و هەم لە مێژوودا نەخشاند".



وێنە : TCCB / Murat Kula/AA

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕه‌خنه‌ی له‌ پارتی سه‌ره‌كی ئۆپۆزسیۆن گرت و ڕایگه‌یاند: "لە ماوەی دەسەڵاتماندا زۆرێک لە کێشەکانی وڵاتەکەمان چارەسەر کرد، بەڵام بە هیچ شێوەیەک نەمانتوانی کێشەی دیدگای درێژخایەنبووی ئۆپۆزسیۆن چارەسەر بکەین".

گوتیشی: "ئێمە له‌ پێناو وڵاتەکەماندا دڵگران دەبین کاتێک ئەو دۆخە دڵتەزێنە دەبینین کە دامەزراوەی سیاسەت لە دەستی شەیدایانی کورسی و پلەوپایەدا تێیکەوتووە. ئەگەر ڕکابەریشمان بێت یان ئۆپۆزسیۆن، بە دروستی نازانین ناوی دووهەم گەورەترین پارتی تورکیا بە شەڕ و ئاڵۆزییەوە ببەسترێتەوە".