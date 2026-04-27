سەرکۆمار ئەردۆغان: "ئامانجمانە لە سێ ساڵی داهاتوودا هەلی کار بۆ سێ ملیۆن گەنجمان دابین بکەین''

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "جیهانەکەمان بە قۆناغێکی وەرچەرخانی سەختدا تێدەپەڕێت کە تەکنەلۆجیا و ژیری دەستکرد پێشەنگی دەکەن. بێگومان ئەکادیمیستەکانمان بە شێوەیەکی هەمەلایەنە خەریکی هەڵسەنگاندنی ئەوەن کە ئەم گۆڕانکارییە چی بە مرۆڤایەتی بەخشیوە و چی لێ زەوت کردووە، بەڵام هەموومان دەتوانین ئەمە زۆر بە ڕوونی ببینین. ڕاگرتنی ئەم شەپۆلە گۆڕانکارییەی کە هەرچی بێتە بەردەمی ڕایدەماڵێت، یان بەربەست دروستکردن لەبەردەمی مەحاڵە، بەڵام خوێندنەوەی دروست بۆ گۆڕانکارییەکە و ئاڕاستەکردن و بەڕێوەبردنی بە شێوەیەکی تەندروست، لە دەستی خۆماندایە".



لە میانی بەشداری کردنی لە شەشهەمین لووتکەی توانا و لێهاتووییەکانی ڕێکخراوی هاریکاری و گەشەپێدانی ئابووریی (OECD)، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێکی پێشکەش کرد.

لە گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان خۆشحاڵی خۆی بە میوانداری کردنی میوانەکان لە ئیستنابوڵ کە خاڵی بەیەکگەیشتنی کیشوەرەکانە دەربڕی و، ئاماژەی بەوە کرد میوانداری کردنی لووتکەیەکی لەم شێوەیە گرنگ لەو شارەی دەروازەی سەرەکی وڵاتە بەرەو ڕووی جیهاندا، جێگەی شانازییە.



سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد کە جیهان بە قۆناغێکی وەرچەرخانی سەختدا تێدەپەڕێت کە تەکنەلۆجیا و ژیری دەستکرد پێشەنگی دەکەن و، رایگەیاند: ''بێگومان ئەکادیمیستەکانمان بە شێوەیەکی هەمەلایەنە خەریکی هەڵسەنگاندنی ئەوەن کە ئەم گۆڕانکارییە چی بە مرۆڤایەتی بەخشیوە و چی لێ زەوت کردووە، بەڵام هەموومان دەتوانین ئەمە زۆر بە ڕوونی ببینین. ڕاگرتنی ئەم شەپۆلە گۆڕانکارییەی کە هەرچی بێتە بەردەمی ڕایدەماڵێت، یان بەربەست دروستکردن لەبەردەمی مەحاڵە، بەڵام خوێندنەوەی دروست بۆ گۆڕانکارییەکە و ئاڕاستەکردن و بەڕێوەبردنی بە شێوەیەکی تەندروست، لە دەستی خۆماندایە".

ڕاشیگەیاند: "بەتایبەتی لە بواری هەلی کاردا، شاهیدی ئەوەین کە قاڵبە باوەکان دەشکێن. هاوتەریب لەگەڵ ئەو پێشکەوتنانەی لە تەکنەلۆجیادا دينە ئاراوە، شێوازەکانی بەرهەمهێنان دەگۆڕێن، پیشەکان وەردەچەرخێن، لە کاتێکدا هەندێک کار گرنگییان نامێنێت، بوار و کایەی کاری نوێ سەرهەڵ دەدەن. لەو سەردەمەی تێیداین، وا دەردەکەوێت ئەو فاکتەرەی سەرکەوتنی وڵاتان دیاری دەکات، ئاست و کوالیتیی سەرمایەی مرۆیی بێت".



سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد لە کاتێکدا تا دێت دانیشتووانەکەمان بەرەو پیربوون دەچێت، بازاڕەکانی هێزی کارمان ڕووبەڕووی گوشار و ئاڵنگاریی نوێ دەبنەوە و، گوتی: ''پێشبینی دەکرێت لە ساڵی ٢٠٣٠دا یەک لەسەر پێنجی دانیشتووانی جیهان تەمەنیان ٦٠ ساڵ و بەرەو سەر بێت و، لە ساڵی ٢٠٥٠یشدا ئەم ڕێژەیە بگاتە یەک لەسەر چوار".

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسەر گرنگیی پەیوەندی خێزان کردەوە و، ڕایگەیاند: "ئەوەی کە هێشتا پەیوەندییە خێزانییەکانمان زیندوون و کلتووری هاوکاری و هاودەنگییمان بەهێزە، سوودێکی گرنگمان پێدەبەخشێت".

ڕاشیگەیاند: "لە ناوەندی دیدگای سەدەی تورکیاماندا سەرچاوەی مرۆیی لێهاتوو، پێکهاتەی خێزانیی بەهێز، ئابوورییەکی بەرهەمهێن و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتیی گشتگیر بوونی هەیە".



سەرکۆمار ئەردۆغان ئەوەیشی خستەڕوو کە شێوازە گونجاوەکانی خوێندن، میکانیزمەکانی ڕێنوێنی پیشەیی و هاوبەشیی بەهێز لەگەڵ خاوەنکارەکان، دەورێکی سەرەکییان لە بازاڕی کاردا دەبێت و، ڕایگەیاند: "ئامانجمان ئەوەیە لە سێ ساڵی داهاتوودا هەلی کار بۆ سێ ملیۆن گەنجمان دابین بکەین و بیانخەینە سەر کار".

