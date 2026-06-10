سەرکۆمار ئەردۆغان: "ئاسایشی تورکیا لە حەلەب و دیمەشق و بەیروتەوە دەست پێ دەکات"

Zafer Fatih Beyaz
10 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 10 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا و سهرۆكی گشتیی ئاك پارتی، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان سهبارهت به ههڵبژاردنی ناوهند كه له شهش شارۆچكه بهڕێوهچوو، ڕایگهیاند: "هاوپەیمانیی جومهور سەرکەوتنێکی پڕمانای تۆمار کردووە".
له میانی بهشداری كردنی له كۆبوونهوهی فۆاكسیۆنی پارتهكهیدا له پهرلهمانی توركیا، سهركۆمار ئهردۆغان گوتارێكی پێشكهش كرد.
له گوتارهكهیدا سهركۆمار ئەردۆغان هیوای خواست لە ڕۆژگاری ئهمرۆدا كه ڕووداوگەلێک ڕوو دەدەن هیچ لەگەڵ سیاسەتی تورکیادا ناگونجێن، تابلۆی برایەتیی ناو فراکسیۆنی ئاک پارتی ببێتە نموونەیەک بۆ هەمووان، بەتایبەتیش بۆ ئەوانەی هەوڵ دەدەن سیاسەت پەراوێز بخەن.
سهركۆمار ئهردۆغان باسی له ههڵبژاردنی ناوهند كرد كه له شهش شارۆچكه بهڕێوهچوو و، ڕایگهیاند: "هاوپەیمانیی جومهور سەرکەوتنێکی پڕمانای تۆمار کردووە".
گوتیشی: "ئەوانەی تا دوێنێ بە هەموو دەنگیان هاواریان دەکرد، سێ ڕۆژە دەنگیان نهماوه. نە کەس هەیە قسە بکات، نە کەس هەیە شرۆڤە لەسەر هەڵبژاردنەکان بکات و نە کەسێکیش هەیە بێتە پێشەوە و داوای لێبووردن لەو هاووڵاتیانەمان بکات کە هانیان دابوون".
سهركۆمار ئهردۆغان ڕووی كرده جهههپه و ئاماژهی بهوه كرد كه ئهگهر سیاسەتێکی ڕاستهقینه پهیڕهو نەکەن، ئهوا دهنگ و سهداتان نامێنێت و، ڕایگهیاند: "بەڕێزان، بە داوای لێبووردنەوە، ئەگەر ئێوە بەم عەقڵیەتەوە بەردەوام بن، لە سندوقی دەنگداندا زلەی زیاتری گەل دەخۆن. ئەگەر خۆتان چاک نەکەن و سیاسەتێکی ڕاستهقینه پهیڕهو نەکەن، ئهوا دهنگ و سهداتان نامێنێت".
سهبارهت به مشتومڕهكان لهبارهی كۆنگرهی جهههیه، سهركۆمار ئهردۆغان ڕایگهیاند: " لە مشتومڕی کۆنگرەی جهههپهدا ئەوەی کۆنگرەکەی ئەنجام داوە، ئەوەی بانگەشەی گەندەڵی دەکات و ئەوەشی بە بەڵگەوە بانگەشەکان دەباتە دادگا و داوای مافی خۆی دەکات هەر جەهەپەییەکانن. بە داوای لێبووردنەوە دەیڵێم ئەو پارتەی غازی مستەفا کەمال دایمەزراندووە، هەر خۆیان دایانبهزاندووه بۆ سەر مێزەکانی یانەى شەوانە".
ههر سهبارهت به تهنگهژهكانی ناو جهههپه، سهركۆمار ئهردۆغان ڕایگهیاند: "تا زیان بە ئاشتیی کۆمەڵایەتیی، ئارامی گشتیی و دامەزراوەی سیاسیی نەگەیەنێت، گێژاوەکەی ناو جەهەپە پەیوەندیی بە ئێمەوە نییە. ئێمە نامانەوێت پەلکێشی ناو ئەم گێژاوە بکرێین".
سهركۆمار ئەردۆغان باسی لهوه كرد كه وەک ئاک پارتی هیوایان تێپەڕاندنی ئەم قەیرانەیە کە بەهۆی ڕەفتاری نابەرپرسانەی هەندێک کەسەوە بووەتە بۆمبێکی تەوقیتکراو و ناتوانێت لەژێر ڕکێفی ڕێکخراوە تاوانکارییەکان دەربچێت.
ڕاشیگهیاند: "ئارەزوو ناکەین هیچ پارتێک کە لەژێر ئەم سەقفە پیرۆزهدا نوێنەرایەتی گەل دەکات بەشەڕ و ململانێ، بە ململانێی دەسەڵات ناوبهێندرێت کە دەگوازرێتەوە بۆ شەقام و ڕێڕەوەکانی پەرلەمان. ڕازی نابین پەرلەمانی تورکیا تیرۆریزە بکرێت و پەرلەمانی غازی بکرێتە مەیدانی خۆپیشاندان و نمایش. لای ئێمە هیچ بەها و گرنگییەکی نییە کێ کورسیی سەرۆکایەتیی گشتیی جەهەپە داگیر دەکات".
سەرکۆمار ئەردۆغان جهختی لهسهر ئهوه كردهوه كه پێویستە هەمووان بە هەستی بەرپرسیارێتی بەرامبەر ٨٦ ملیۆن هاووڵاتی كار بكهن. پێویسته هەمووان لەو هەنگاوانە دوور بکەونەوە کە لە سیاسەتدا جەمسەرگیری زیاد دەکەن.
سهبارهت به لووتکەی ناتۆ له ئەنقەرە، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "ڕاگەیاندنی بهشداری خودی سەرۆکی ئەمریکا، بەڕێز دۆناڵد ترەمپ لە لووتکەکەدا، هەنگاوێکی بەنرخە بۆ یەکگرتوویی هاوپەیمانێتییەکە. ئامادەکارییەکانمان چڕتر کردووەتەوە بۆ ئەوەی لووتکەی ئەنقەرە ببێتە خاڵێکی بنەڕەتیی سەرچاوە لە مێژووی ناتۆدا".
سهركۆمار ئەردۆغان ئاماژهی بهوه كرد كه ئاسایشی تورکیا لە هاتایەوە دەست پێ ناکات، بەڵکو لە حەلەب، دیمەشق و بەیروتەوە دەست پێ دەکات و، گوتی: "لەوڵاتانی برایانماندا چاوپۆشی لە هیچ ئەمرێكی واقیع ناکەین و چاو لەهێرشەکان ناپۆشین".
گوتیشی: "زۆر بە باشی ئاگاداری ئەوەین کە ئامانجی کۆتایی هەلوەسەی خاکی بەڵێنپێدراو چییە. پشتیوان به خودا هەرگیز ڕێگە بەمە نادەین. با کەس بەدوای سەرکێشیدا نەگەڕێت. با کەس نەبێتە پاشکۆی تۆڕی کۆمەڵکوژیی زایۆنیيەکان".
سەرکۆمار ئەردۆغان دووپاتی كردهوه كه وهڵامێكی ڕوون و تنوندیان دهبێت بۆ ههر دهستدرێژیهك له دهریای ناوهڕاست و ڕایگهیاند: "دەمەوێت ئەوە بزانرێت كه ئەگەر لە ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست دەستدرێژی بکرێتە سەر ماف و یاساکانی تورکیا و تورکەکانی قوبرس، ئهوا وەڵامەکەمان زۆر ڕوون و توند دەبێت".
دهربارهی كردهكانی ئیسرائیل، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "پێویستە ئیسرائیل ڕابگیرێت، ئەمە ئەرکی مرۆڤایەتی و بەرەی مرۆڤایەتییە، و نابێت ڕێگە بە دووبارەبوونەوەی مێژوو بدرێت".