سەرکۆمار ئەردۆغان:"مەودایەکی زۆر گرنگمان له‌ پرۆسه‌ی تورکیای بێ تیرۆر بڕیوە، پشتیوان به‌خودا هەنگاوەکانمان زیاتر دەکەین"