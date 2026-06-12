Kaan Bozdoğan, Hamdi Dindirek
12 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 12 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان ڕایگهیاند: "بە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی سەلیمیە بە شێوازە ڕەسەنەکەی خۆی کە تەنیا یەکێک نییە لە جوانترین شاکارەکانی تەلارسازیی تورکی-ئیسلامی، بەڵکو یەکێکه لە جوانترین شاکارەکانی تەلارسازیی جیهانییش، سوپاس بۆ خودا ئەمڕۆ دووبارە بهڕووی پهرستژدا كردمانهوه. پرۆسەی نۆژەنکردنەوەکەمان کە چوار ساڵی خایاند، فراوانترین کاری نۆژهنكردنهوهیه لە مێژووی ٤٥٠ ساڵەی مزگهوتی سەلیمیەدا".
له میانی بهشداری كردنی لە ڕێوڕەسمی "دووبارە کردنەوەی مزگەوتی سەلیمیە، کردنەوەی کۆمەڵه پرۆژهیهك و ڕادەستکردنی کلیلی ئەو پرۆژانەی کاریان تەواو بووە"، سەرکۆمار ئەردۆغان له پارێزگای ئهدیرنه گوتارێكی پێشکەش كرد.
له گوتارهكهیدا سهركۆمار ئەردۆغان جهختی لهسهر پاراستنی شوێنەوارە مێژوویی و تەلارسازییەکان كرد و، ڕایگهیاند: "سەرەڕای ئەو بێئاگا و نەزانانەی مێژوو و باوباپیرانیان ناناسن و بە سروودی مەهتەرەکەمان بێزاردەبن، پشتیوان بهخودا ئێمه بەردەوامدەبین لە پاراستنی شوێنەوارە مێژوویی و تەلارسازییەکانمان/.
گوتیشی: "بە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی سەلیمیە بە شێوازە ڕەسەنەکەی خۆی کە تەنیا یەکێک نییە لە جوانترین شاکارەکانی تەلارسازیی تورکی-ئیسلامی، بەڵکو یەکێکه لە جوانترین شاکارەکانی تەلارسازیی جیهانییش، سوپاس بۆ خودا ئەمڕۆ دووبارە بهڕووی پهرستژدا كردمانهوه. پرۆسەی نۆژەنکردنەوەکەمان کە چوار ساڵی خایاند، فراوانترین کاری نۆژهنكردنهوهیه لە مێژووی ٤٥٠ ساڵەی مزگهوتی سەلیمیەدا".
سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژهی بهو پرۆژانه كرد كه له شارهكه جێبهجێی دهكهن و، ڕایگهیاند: "تێكڕا بە بەهای ١،٣ ملیار لیرە، ٢٧ پرۆژهی وەبەرهێنان پێشکەش به ئەدیرنەمان دەکەین".
هاوكات سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لهوه كرد گهل كاتی نییه به دیار ململانێی ناو جهههپه بهفیڕۆی بدات و، ڕایگهیاند: "گەله ئازیزهكهمان تەنانەت یەک چرکە، یەک ڕۆژی نییە بەهۆی شەڕە کورسییەکانی ئۆپۆزسیۆنی سەرەکیهوه بەفیڕۆی بدات".
گوتیشی: "بڕوا بکەن ئێمە لهپێناو سیاسەتی تورکیا و ئۆپۆزسیۆنی سەرەکی ئەم وڵاتەدا دڵگرانین. گەل هەموو ڕۆژێک وەک ئەوەی سەیری فیلمی ئەکشن بکات سهرقاڵه به تەماشاكردنی جەهەپە".
سهبارهت به پرۆسهی تورکیای بێ تیرۆر، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "مەودایەکی زۆر گرنگمان لەو ڕێگایە بڕیوە كه بەرەو ئەم ئامانجە دەڕوات، پشتیوان به خودا هەنگاوەکانمان کەمێک زیاتر دەکەین".
سەرکۆمار ئەردۆغان تیشكی خسته سهر پیشهاتهكانی ناوچهكه و، ڕایگهیاند: "بەرلە كۆتاییهاتنی جهنگی ڕووسیا-ئۆکراینا، ئێستا ناوچەکەمان باجی ئابووریی قورسی ئەو هێرشانە دەدات کە دەکرێنە سەر ئێران".
ههروهها سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژهی به كردهكانی ئیسرائیل كرد له هێرشهكانی بۆ سهر غهززه و لوبنان و، ڕایگهیاند: "لە غەززە و لوبنان بکوژە زایۆنیەکان بە پێشێلکردنی هەموو جۆرە یاسا، ڕێسا و بنەمایەک، بەردەوامن لە خوێنڕێژیی".