سەرکۆماری لوبنان عەون ڕایگەیاند لێکتێگەیشتنی ئەمریکا- ئێران لوبنانیش دەگرێتەوە

Mehmet Nuri Uçar
15 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 15 حوزەیران 2026
سەرکۆماری لوبنان، جۆزێف عەون ئاماژهی بهوه كرد یاداشتی لێكتێگهیشتنی ئەمریکا-ئێران سەبارەت بە ڕاگرتنی چالاکییە سەربازییەکانه لە ناوچەکەدا و لوبنانیش دەگرێتەوە.
سەرۆکایەتی کۆماری لوبنان، ڕاگەیاندراوی عەونی سەبارەت بە لێکتێگەیشتنەكهی ئەمریکا-ئێران بڵاوکردەوە.
عەون ئاماژەی بەوە کرد بە خۆشحاڵییەوە پێشوازی لە ڕێزگرتن لە دۆخی تایبەتی لوبنان لە لێکتێگەیشتنەکەدا دەکەن و، باسی لهوه كرد كه لێكتێگهیشتنهكه پەیوەسته بە ڕاگرتنی چالاکییە سەربازییەکان لە ناوچەکەدا و لوبنانیش دەگرێتەوە، هیواشی خواست ئەم لێکتێگەیشتنە زەمینە بۆ پرۆسەیەکی فراوانتری سەقامگیری لە ناوچەکەدا خۆش بکات و سەروەری دەوڵەتەکان و مافی گەلان بپارێزێت.