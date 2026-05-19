سەرکۆماری ئێران: "پێویستە کێشەکانی جەنگ بە سیاسەتی درێژخایەن چارەسەر بکرێن"

Ahmet Dursun
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان بڵاوی کردەوە ئەو کێشە ئابووریی و کۆمەڵایەتییانەی بەهۆی ئەو جەنگەی بە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل سەریهەڵدا، دروست بوون، نابێت بە ڕێوشوێنی کاتیی چارەسەر بکرێن، بەڵکو پێویستە بە سیاسەتی درێژخایەن و پێکهاتەیی چارەسەر بکرێن.
بەپێی ئاژانسی هەواڵی فەڕمی ئێران (IRNA)، پزیشکیان لە کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتییدا، ئاماژەی بەوە کردووە پێویستە کاریگەریە ئابووریی و کۆمەڵایەتییەکانی جەنگ بە سیاسەتی ئامانجدار بەڕێوەببرێن، هەلی کاری بەردەوام زیاد بکرێت و میکانیزمەکانی پشتیوانی کۆمەڵایەتیی بەهێز بکرێن.
لە کۆبوونەوەکەدا ڕاپۆرتەکان سەبارەت بە دۆخی مووچە و داهاتی کرێکاران، هەلومەرجی ژیانی خانەنشینان، نیشاندەرەکانی بازاڕی کار و پارەی بیمەی بێکاری پێشکەش کران.
دوای پێشکەشکردنی ڕاپۆرتەکان، پزیشکیان لە گوتارێکیدا ڕایگەیاند: "بۆ تێپەڕاندنی کاریگەری و دەرەنجامەکانی جەنگ، دەبێت بە دیدگایەکی وریا، پلان بۆ داڕێژراو و درێژخایەنەوە هەنگاو بنێین".
پزیشکیان ئەوەی خستەڕوو کە ڕێوشوێنی ئابووریی کاتیی بە تەنیا بەس نییە و، ڕایگەیاند: "هەرچەندە هەندێک لە ڕێوشوێنە هەنووکەییەکان پێویستن، بەڵام ئەمانە تەنیا ئارامبوونەوەی کاتیین. بۆ چارەسەرکردنی هۆکارە بنەڕەتییەکانی کێشە ئابووریی و کۆمەڵایەتییەکان، پێویست بە پلاندانانی پێکهاتەیی و بەردەوام هەیە".