Ahmet Dursun
10 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 10 نیسان 2026
سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان ئاماژهی بهوه كرد پێزانینیان هەیە بۆ هەڵوێستی تورکیا لە ئیدانه كردنی هێرشەکانی ئەمریکا-ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، بەتایبەتیش پێزانینمان هەیە بۆ هاودهنگی گەلی تورکیا لەگەڵ ئێران.
سەرۆکایەتی کۆماری ئێران، ڕاگەیاندراوێكی سهبارهت به پەیوەندیه تەلەفۆنییهكهی پزیشکیان و سەرکۆمار ئەردۆغان بڵاوكردهوه.
لەو پەیوەندیە تهلهفۆنیهدا سەرکردەکان بیروڕایان سەبارەت بە چارەسەرەکان بۆ کۆتاییهێنان بە جهنگ ئاڵوگۆڕ کرد.
پزیشکیان سوپاسی هەندێک وڵاتی دۆست و دراوسێی کرد بۆ هەوڵەکانیان له پێناو ڕاگرتنی دەستدرێژیە سەربازییەکان بۆ سەر ئێران و، ڕایگهیاند: "پێزانینمان هەیە بۆ هەڵوێستی تورکیا لە ئیدانەکردنی هێرشە دڕندانەکان بۆ سەر ئێران، بەتایبەتیش پێزانینمان هەیەبۆ هاودهنگی کاریگەریی گەلی تورکیا لەگەڵ ئێران".
مهسعود پزیشکیان جەختی لەسهر ئهوە کردەوە پێویستە ڕێککەوتنی ئاگربەستە کاتییەکەی نێوان ئێران و ئەمریکا کە ئیسرائیلیش دەگرێتەوە، هەموو بەرەکانی ناوچەکە بە لوبنانیشەوە بگرێتەوە و، ڕایگهیاند: "کارەکانی ئیسرائیل بە ئامانجی ههڵگیرساندنی ئاگرێکە لە ناوچەکەدا، پێویستە وڵاتانی ئیسلامی لە بەرامبەر شهڕانگێزیی ڕژێمی سەهیۆنی و خستنەمەترسیی ئاشتیی و سەقامگیریی ناوچەکەدا هاودهنگ بن. پێویستە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیی و وڵاتانی ئیسلامی گوشار بخەنە سەر ئەمریکا و ڕژێمی سەهیۆنی بۆ ڕاگرتنی دەستدرێژی و تاوانەکان بەرامبەر وڵاتانی ناوچەکە و بەتایبەت لوبنان".
پزیشکیان ئاماژەی بەوە کرد کە ئێران بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە و ڕێگریی کردن لە تەشەنەسەندنی شهڕ و پێكدادانهكان ئاگربەستی قبوڵ کردووە و، جەختی لەسهر ئهوە کردەوە کە بەردەوامیی ئاگربەستەکە بەستراوەتەوە بە پابەندبوونی ڕاستەقینەی لایەنی بەرامبەر بە بەرپرسیارێتییەکانیان.