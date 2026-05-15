سەرکۆماری ئێران پزیشکیان پیرۆزبایی لە حکوومەتی نوێی عێراق کرد بۆ بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان

سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی کرد بۆ بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان و دەستبەکاربوونی.

لە پەیامێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی، پزیشکیان پیرۆزبایی لە حکوومەتەکەی زەیدی کرد کە متمانەی پەرلەمانی وەرگرتووە.

لە پەیامەکەیدا پزیشکیان ئاماژەی بەوە کرد ئێران لە هەنگاوەکانی گەشەپێدان و بواری ئەمنییدا پشتیوانی لە عێراق دەکات و، جەختی لەسەر گرنگی قووڵ کردنەوەی هاریکاریە ستراتیجییەکانی نێوان هەردوو وڵات لە قۆناغی نوێدا کردەوە.



