سەرکۆماری ئێران پزیشکیان پیرۆزبایی لە حکوومەتی نوێی عێراق کرد بۆ بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان

Tolga Akbaba
15 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 15 مای,س 2026
سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی کرد بۆ بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان و دەستبەکاربوونی.
لە پەیامێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی، پزیشکیان پیرۆزبایی لە حکوومەتەکەی زەیدی کرد کە متمانەی پەرلەمانی وەرگرتووە.
لە پەیامەکەیدا پزیشکیان ئاماژەی بەوە کرد ئێران لە هەنگاوەکانی گەشەپێدان و بواری ئەمنییدا پشتیوانی لە عێراق دەکات و، جەختی لەسەر گرنگی قووڵ کردنەوەی هاریکاریە ستراتیجییەکانی نێوان هەردوو وڵات لە قۆناغی نوێدا کردەوە.