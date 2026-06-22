Mustafa Melih Ahıshalı
22 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 22 حوزەیران 2026
سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان لە یەکەمین لێدوانیدا دوای دانوستانەکان لەگەڵ ئەمریکا، هۆشداریی دا لەبارەی خۆبەدوورگرتن لەو پەیامانەی دەبنە هۆی لێکدابڕان لە ناوخۆی وڵاتدا.
بەپێی ئاژانسی هەواڵی خوێندکارانی ئێران ئیسنا، پزیشکیان بە بۆنەی ڕۆژی نیشتمانیی کاسبکاران لە تارانی پایتەخت گوتارێکی پێشکەش کردووه.
پزیشکیان ئاماژهی بهوه كرد کە دوێنێ بەبێ سازشکردن چوونەتە ناو دانوستانەکان لەگەڵ ئەمریکا لە سویسرا.
سەرکۆماری ئێران پزیشکیان بە سەرنج خستنەسەر ئەو ڕەخنانەی لە ناوخۆی وڵاتدا لە پرۆسەی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەگیرێن ڕایگهیاند: "هەر پەیامێک ببێتە هۆی لێکدابڕان و دابەشبوون، ئاو دهكات به ئاشی دوژمندا. تا ئێستا کەشێکی لەم شێوەیەی سازان نەهاتووەتە ئاراوە".
پزیشکیان بە ئاماژەکردن بەوەی لە ئەگەری پشتگوێخستنی مافەکانی ئێران لەلایەن لایەنی بەرامبەرەوە لە دانوستانەکاندا پاشەکشە ناکەن، ئهوهیشی خستهڕوو کە لەسەر داوای ئێران لەم پرۆسەیەدا ئەمریکا لە لوبنان پاشەکشەی کردووە و هەندێک پێشهاتی ئەرێنیی ڕوویان داوە.