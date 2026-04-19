سەرچاوە پاکستانییەکان: "شاندێکی دانوستانکاری ئەمریکا بە دوو فڕۆکە گەیشتە ئیسلامئاباد"

Aynur Şeyma Asan
19 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 19 نیسان 2026
سەرچاوە پاکستانییەکان باس لەوە دەکەن کە "شاندێکی پایەبەرز"ی ئەمریکا بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران بە دوو فڕۆکە گەیشتە ئیسلامئاباد.
بەرپرسانی پاکستان بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو ئاشکرایان کرد کە شاندێکی ئەمریکا بە مەبەستی بەشداریکردن لە دووهەمین خوولی دانوستانەکان لەگەڵ ئێران گەیشتنە وڵاتەکەیان. بە پێی ئەو لێدوانە، شاندەکە لە دوو فڕۆکە پێکهاتووە و گەیشتوونەتە ئیسلامئاباد.
هاوکات لەگەڵ ئەگەری دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران، ڕێکاری ئەمنی توند لە ئیسلامئاباد گیراوەتە بەر.
ڕۆژی ڕابردوو ئەو سەرچاوە پاکستانییانە بۆ ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕاگەیاندبوو کە بە ئەگەرێکی زۆر ڕۆژی دووشەممە، گەڕێکی دیکەی دانوستانی نێوان ئێران و ئەمریکا لە ئیسلامئاباد ئەنجام دەدرێت.