سێنتکۆم: "ڕێگرییمان لە هێرشەکانی ئێران کرد و وەک بەرگریی لەخۆکردن وەڵاممان دانەوە"

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم)، بانگەشەی ئەوەی کرد ئێران بێ هیچ پاساوێك هێرشی کردووەتە سەر یەکە دەریاییەکانی ئەمریکا لە کاتی تێپەڕبوونیان بە گەرووی هورمزدا و، ئەوانیش وەک بەرگریی لەخۆکردن وەڵامیان داوەتەوە.

له‌بارەی هێرشە ئاسمانییەکانی سوپای ئەمریکا بۆ سەر بەندەری قشم و بەندەر عەباس، سێنتکۆم ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئەو هێرشە ئاسمانییانە بۆ بەرگریی كردن بووە بەرامبەر ئەو هێرشانەی ئێران بێ هیچ پاساوێك ئەنجامی داون و، هاتووە: "لە حه‌وتی ئایاردا، کاتێک تێکشکێنەرەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕین و بەرەو دەریای عومان دەچوون، هێزەکانی ئەمریکا ڕێگرییان لەو هێرشانە کرد کە ئێران بێ هیچ پاساوێك ئەنجامی داون و بە هێرشی بەرگریی ڕەوا لەخۆکردن وەڵامیان دانەوە".

هه‌روه‌ها لە ڕاگەیاندراوەکەدا بانگەشەی ئەوە كراوه‌ كه‌ ئێران بە ژمارەیەکی زۆر مووشەک، فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و بەلەمی بچووک هێرشی ئەنجامداوە، به‌ڵام هیچ زیانێك به‌ر یەکە دەریایییەکانی ئەمریکا نه‌كه‌وتووه‌.

له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا ئه‌وه‌یش خراوه‌ته‌ڕوو هێزی دەریایی ئەمریکا ئەو دامەزراوە سەربازییانەی ئێرانی کردووەتە ئامانج کە وەک سەرچاوەی هێرشەکان دیاری کراون.

هاوكات لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس له‌وه‌ كراوه‌ كه‌ نایانەوێت گرژییەکان زیاد بکەن، بەڵام سێنتکۆم بەردەوام دەبێت لە پاراستنی هێزەکانی ئەمریکا.