سێنتکۆم: "ناوەندی چاودێری و ڕاداری کەنارئاوەکانی ئێرانمان کردە ئامانج"

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) ڕایگەیاند، دوای هێرشەکانی ئەمریکا لە گەرووی هورمز و کەنداودا، ناوەندی چاودێری و ڕاداری کەنارئاوەکانی ئێرانمان لە دوورگەکانی قشم و سیریک کردووەتە ئامانج.

سێنتکۆم لەبارەی هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە.

لە بەیاننامەکەی سێنتکۆم'دا هاتووە، ئەمریکا ڕێگریی کردووە لە چەندین مووشەکی بالیستیک و فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئێران کە بە ئاراستەی گەرووی هورمز و کەنداودا نێردرابوون.

سێنتکۆم ڕاشیگەیاندووە کە چوار فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی ئێرانی کە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ و جددی بوون بۆ سەر هاتوچۆی دەریاوانی لە ناوچەکەدا، خراونەتە خوارەوە.

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا ڕاشیگەیاندووە کە ئێران بە حەوت مووشەکی بالیستیک کوێت و بەحرێنی کردووەتە ئامانج کە بە پێی بەیاننامەکەی سێنتکۆم، شەشیان خراونەتە خوارەوە و حەوتەمیش ئامانجەکەی نەپێکاوە و جەختی لەوەش کردووەتەوە کە لە ئاکامی هێرشەکانی ئێراندا هیچ سەربازێکی ئەمریکایی کوژراو و یان بریندار نەبووە.

