سێرگی لاڤرۆڤ: "پێشوازی دەکەین لە هەوڵە دیپلۆماتییەکانی تورکیا بۆ چارەسەری کێشەی ئۆکراینا"

Dmitri Chirciu
16 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 16 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، سێرگی لاڤرۆڤ ڕایگەیاند، وڵاتەکەی پێشوازی دەکات لە هەوڵە دیپلۆماتییەکانی تورکیا بۆ چارەسەری کێشەی ئۆکراینا.
سێرگی لاڤرۆڤ دوای پێشوازی لە وەزیری دەرەوەی تورکیا هاکان فیدان، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا قسەی کرد.
لاڤرۆڤ لە سەرەتای قسەکانیدا هەوڵە دیپلۆماتییەکانی تورکیا بۆ چارەسەری کێشەی ئۆکراینای بەرز نرخاند و ئاماژەی بە پەیوەندییەکانی ڕووسیا و تورکیادا.
وەزیری دەرەوەی ڕووسیا باسی کە پەرەپێدان بە پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات لە بوارەکانی سیاسی، وزە و گەشتیاری دا و هەروەها باسکردن لە دروستکردنی بنکەی ناوەکی ئاککویۆ و گوتیشی، ساڵانە نزیک بە حەوت ملیۆن گەشتیاری ڕووسی سەردانی تورکیا دەکەن.
لاڤرۆڤ باسی لە گرنگی پاراستنی هێڵی تورک ستریم و بلو ستریم دا و جەختی لە گرنگی هاوکارییەکانی مۆسکۆ و ئەنقەرە بۆ پاراستنی هێڵەکە لە دەریای ڕەش کردەوە.
لەبارەی پرسی فەڵەستینیش وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، سێرگی لاڤرۆڤ گوتی: "ئیسرائیل دەڵێت ڕێگە نادەم بە دروستکردنی دەوڵەتی فەڵەستین. ئەوە پێشێکاری بڕیاری نەتەوە یەکگرتووەکانە. ڕووسیا و تورکیا دژی ئەوەن و پێداگرین لەسەر جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە".
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، لاڤرۆڤ باسی سووریا کرد و گوتی، سووریا سەقامگیری بۆ گەڕاوەتەوە و لەبارەی لیبیاشەوە، پاراستنی ئاشتی و سەقامگیرییەکەی بە گرنگ لە قەڵەم دا.
وەزیری دەرەوەی ڕووسیا لەبارەی جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئۆکراینا دوا و لەم بارەیەوە گوتی، چارەسەری کێشەکە، پێویستیی بە چارەسەریی هۆکارە بنەڕەتییەکانی هەیە لەوانەش، ڕێگریی لە ئەندامەتی ئۆکراینا لە ناتۆ و گەرەنتی مافی ڕووسەکان.
لەم بارەیەوە وەزیری دەرەوەی ڕووسیا سێرگی لاڤرۆڤ ڕەخنەشی لە یەکێتیی ئەورووپا گرت و گوتی، بۆ بلۆکێکی دژە ڕووسی گۆڕاوە و ئەندامەتی ئۆکراینا دەبێتە هۆی لاوازبوون و تەنانەت هەڵوەشاندنەوەی یەکێتییەکە.