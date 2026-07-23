سێرگی لاڤرۆڤ و مارکۆ ڕۆبیۆ قەیرانی ئۆکراینا و پرسە ھەرێمییەکانیان تاوتوێ کرد

Dmitri Chirciu, Ahmet Kartal
23 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 23 تەمووز 2026
وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، سێرگی لاڤرۆڤ و وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕۆبیۆ قەیرانی ئۆکراینا و پرسە ھەرێمییەکانیان تاوتوێ کرد.
وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە سێرگی لاڤرۆڤ لە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەکێتیی وڵاتانی باشووری خۆرھەڵاتی ئاسیا (ئاسیان) لە مانێلا پایتەختی فلیپین لەگەڵ مارکۆ ڕۆبیۆ کۆبووەتەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا قەیرانی ئۆکراینا تاوتوێ کراوە، لەوبارەیەوە وەزیری دەرەوەی ڕووسیا ھاوتا ئەمریکییەکەی لە پێشھاتەکانی بەرەکانی شەڕ ئاگادار کردووەتەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، سێرگی لاڤرۆڤ جەختی لەوە کردووەتەوە کە سیاسەتەکانی وڵاتانی ئەورووپا بە مەبەستی "شکستی ستراتیژی" بە ڕووسیا و پڕچەککردنی ئۆکراینا، قبوڵکراو نییە.
ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە، سێرگی لاڤرۆڤ ڕاشیگەیاندووە کە مۆسکۆ کراوەیە، بۆ ئەوەی قەیرانەکە بە سیاسی و دیپلۆماسی چارەسەر بکرێت، و ئاماژەی بەوەشداوە کە ڕووسیا پایەندە بەو لێکتێگەیشتنانەی کە لە لووتکەی ئالاسکا لەگەڵ ئەمەریکا واژووی کردووە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، بیروڕا لەبارەی پرسە ھەرێمیی و نێودەوڵەتییەکان، ھەروەھا دۆخی ناوچەی کەنداوی عەرەبی ئاڵوگۆڕکراوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆکراوە لەبارەی چۆنیەتی باشترکردنی پەیوەندییەکانی ئەمریکا و ڕووسیا، ھەروەھا باس لە باشترکردنی ھەلومەرجی کارکردنی نێردە دیپلۆماسییەکانی نێوان ھەردوو وڵات کراوە.
ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، ھەردوو وەزیری خۆشحاڵی خۆیان نیشانداوە سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان ئاژانسی بۆشایی ئاسمانیی ڕووسیا (ڕۆسکۆسمۆس) و ئاژانسی بۆشایی ئاسمانیی ئەمریکا (ناسا)، ھەروەھا پاڵپشتی خۆیان ڕاگەیاندووە بۆ بەھێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان پەرلەمانی ھەردوو وڵات و پەرەپێدان بە ھاریکارییەکانی نێوان واشنتۆن و مۆسکۆ لە بواری ڕۆشنبیردا.
لە ڕاگەیاندراوەکە باس لەوەش کراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، ھەردوولا لەسەر بەردەوامیدان بە پەیوەندییەکانی نێوان وەزارەتەکانی دەرەوەی ھەردوو وڵات ڕێککەوتن.