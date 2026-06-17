سی ئێن ئێن: "هەواڵگریی ئەمریکا پێیوایە ئێران دەتوانێت بە ئارەزووی خۆی کۆنترۆڵی گەرووی هورمز بکات"

بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە هەواڵگریی ئەمریکا لە هەڵسەنگاندنێکیدا گەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی دوای ئەو جه‌نگه‌ی بە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل دەستیپێکرد، ئێران دەتوانێت لەمەودوا بە ئارەزووی خۆی هاتوچۆی گەرووی هورمز بکاتەوە و دابخات.

ئەو سەرچاوە ناونه‌هێندراوانه‌ی ئاگاداری هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییەکەی ئەمریکان، بۆ سی ئێن ئێن دووان و ئاماژه‌یان به‌وه‌ كرد کە بەبێ گوێدانە وردەکارییەکانی ئەو لێکتێگەیشتنەی لە ١٩ی حوزەیراندا واژوو دەکرێت، کۆنترۆڵی ڕاسته‌قینه‌ی گەرووی هورمز دراوەتە دەست ئێران، جەختیان لەوەش کردەوە کە ئەمە چەکێکی بەهێزترە لە هەر چەکێکی ناوەکی.

ئەو سەرچاوانەی کە بانگەشەی ئەوە دەکەن ئەمریکا هەڵسەنگاندنی هەواڵگریی بەو ئاراستەیە کردووە ئێران لەمەودوا بە ئارەزووی خۆی گەرووی هورمز دەکاتەوە و دایدەخات، باسیان له‌وه‌ كرد کە جه‌نگی ئەمریکا/ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، بووەتە هۆی گۆڕینی تاکتیکەکانی حكوومه‌تی تاران سەبارەت بە گەرووی هورمز.

لەلایەکی دیکەوە، بەرپرسانی باڵای ئەمریکا کە نەیانویستووە ناویان ئاشکرا بکرێت، ڕایانگەیاندووە ئێران بەبێ كردنه‌وه‌ی گەرووی هورمز ناتوانێت سوود لە ماددەکانی لێکتێگەیشتنەکەی لەگەڵ ئەمریکا وەربگرێت.