سینەم ئۆزلەر، شێفی ناودار و خاوەنی پلەی Michelin، بوو بە یەکێک لە سێ سەرۆک شێفی ئامادەکاریی مینیۆی ژەمی فەرمیی ٣٦ەمین لووتکەی ناتۆ.

سینەم ئۆزلەر، تەنیا ژنە سەرۆکی شێف لە لووتکەی ناتۆ باسی مینیۆی بانگهێشتنامەکەی دەکات سینەم ئۆزلەر، شێفی ناودار و خاوەنی پلەی Michelin، بوو بە یەکێک لە سێ سەرۆک شێفی ئامادەکاریی مینیۆی ژەمی فەرمیی ٣٦ەمین لووتکەی ناتۆ.

سینەم ئۆزلەر، سەرۆک شێفێکی ناسراوی تورکیا کە ناوی لە لیستی Michelin تۆمارکراوە، وەک تاکە ژنە سەرۆک شێفێک لە نێوان سێ شێفی هەڵبژێردراو، مینیۆی ژەمی فەرمیی ٣٦ەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆی ئامادە کرد.

ئۆزلەر ڕایگەیاند کە ئامادەکاریی بۆ ئەم کارە لە ماوەی چەند مانگێکدا بە هاوکاری تیمێکی گەورە ئەنجامدراوە و پاش کۆمەڵێک کۆبوونەوە، پێشکەشکردنی نموونەی خواردن و داڕشتنی مینیۆ، کۆتایی بە هەڵبژاردنیان هاتووە.

بەپێی گوتەکانی، ئامانجی سەرەکی لە مینیۆکەدا بریتی بووە لە پێشاندانی مەتبەخی تورکی و میراتی گاسترۆنۆمی بۆ شاندە نێودەوڵەتییەکان. ئەو ئاماژەی بەوەشکرد کە خاتوو ئەمینە ئەردۆغان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ گرنگی بە بابەتی خواردن و پێشوازیی میوانان داوە.

وێنە : Esra Bilgin/AA



ئۆزلەر بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی: “ئەو دوو ڕۆژەی لووتکەکە پڕ لە هەستی بەرپرسیارێتی و دڵەڕاوکێ بوو، بەڵام لە کۆتاییدا کاردانەوەی میوانان دڵخۆشکەر بوو و زۆربەی خواردنەکان بە تەواوی خواردران. بە گوتەی ئەو، ئەوە بۆ هەر سەرۆک شێفێک نیشانەی سەرکەوتنە.

ئۆزلەر بە ئاماژەدان بەوەی کە کارەکانی ژێرخان هەشت مانگە بەردەوامن و خۆی و تیمەکەشی پێش مانگ و نیوێک هاتوونەتە ناو پرۆسەکەوە، ڕایگەیاند: "چەندین زانیاری کورت (بریف)مان پێگەیشت. لە چەندین کاتاگۆری جیاوازدا پێشنیاز بۆ ژەمەکانی پێشوازییکردن داواکرا. ئێمەش وەک تیمەکان چووینە ناو پرۆسەی ئامادەکارییەوە. نزیکەی مانگ و نیوێکیشە لە ڕێگەی کۆبوونەوە، پێشکەشکردنی نمایشەکانمان، پێشاندانی نموونەی خواردنەکان و بە مینیۆی تایبەتی خۆمانەوە بەشداریمان کردووە".

ئۆزلەر گوتیشی: "وەک سێ سەرۆک شێف لە کاتاگۆرییە جیاوازەکاندا ژەمەکانمان ئامادە کرد. وەک سێ شێف و تیمەکانمان ڕۆیشتین. هەر کەسێک لە بواری خۆیدا مینیۆکانی خۆی دروست کرد. سەرجەمی چێشتی تورکی و مێژوویی ئانادۆڵۆ بوون. پێشتر خاتوو ئامینە ئەردۆغان نزیکبوونەوەیەکی زۆر تایبەتی لەم بابەتەدا هەبووە. منیش وەک ژنە سەرۆک شێفێک داوەتنامەم پێگەیشت. لەم ڕووەوە زۆر دڵخۆشم. خاتوو ئامینە بە تایبەتی خۆی ڕاستەوخۆ گرنگی بە خواردن و پێشوازیکردنەکە داوە”.

وێنە : Esra Bilgin/AA

ئۆزلەر ئاماژەدان بەوەی کە لە سەرۆک شێفەکان داواکرابوو، ڕەنگدانەوەی چێشتی کولتووریی تورکی بوو بۆ میوانەکان، باسی لەوە کرد ئەو دوو ڕۆژەی لەوێ بەسەریان بردووە زۆر تایبەت و پڕ لە سەرکێشی و دڵەڕاوکێ (ستریس) بووە.

ئۆزلەر بە هێنانەبەر باسی ئەوەی کە ڕۆژانی ٧-٨ی تەممووز بۆ تەواوی تیمی کۆمەڵگەی سەرۆکایەتی کۆمار و خۆیشیان زۆر پڕ لە جۆش و خرۆش بووە، ڕایگەیاند کە"هەستمان بە شانازییەکی زۆر کرد، ئەو دڵەڕاوکێیەشمان چەشت. بە بڕوای من ئەو دوو ڕۆژە زۆر گرنگ بوو. سوپاس بۆ خودا، بەپێی ئەو سەرنج و تێبینییانەی پێمان گەیشتوون، پێمانووایە 'تەواوی ئێمە بە سەربەرزییەوە لەم تاقیکردنەوەیە دەرچووین'. لەوێدا ئێمە لەسەر چێشتی، مەتبەخی تورکی، بەتایبەتی لەم کاتاگۆرییەدا کارمان کرد. پێشتریش ئەو زانیارییە کورتەی (بریف)مان پێگەیشتبوو، هەر بەم شێوەیە بوو. بەتایبەتی بە شێوازێک کارمان کرد کە ڕەنگدانەوەی کولتووریی خۆمان بێت و باسی خواردنەکانمان بکات."

"مێنویەکى خۆش و تایبەتمان‌ ئامادە کردووە”

ئۆزلەر بە تایبەتی سەرنجی بۆ سەر ئەوە راکێشا کە کوبەی سەربرنج (کۆفتە) و (دۆڵمەی گوڵی کولەکە) لە خواردنە ناوازەکانیانن و سەبارەت بەو خواردنانەی لە مینیۆکەدا هەن، ئەمانەی خوارەوەی خستەڕوو: "ئەنگینارمان (کەنگرەفەرەنگی) ئامادە کرد، ئەنگینارەکانمان لە ئورلاوە هاتبوون. خۆی لە خۆیدا سەرجەم بەرهەمە تایبەتەکانمان لە ئانادۆڵەوە هێناوە. بەم شێوەیە مینیۆیەکی خۆش و تایبەتمان ئامادە کرد. پانێڵەکەی من کەمێک قەرەباڵغ بوو، خواردنم بۆ ٣٠٠ کەس ئامادە کرد. مینیۆکەم بەجۆرێک داڕشت کە لە یەک کاتدا پێشکەشکردنی ئاسان بێت و بەبێ تێکچوونی کوالێتییەکەی، هەموو جۆرە خواردنەکان بە گەرمی بخورێن. بەتایبەتی ئێمە پێداگربووین لەسەر بابەتی کوبە (ئیچلی کۆفتە). نێو خواردنەکانی ئێمەدا، پێگەی ئەو خواردنانەی بە زەیتی زەیتوون لێدەنرێن زۆر گەورەیە. کاردانەوەکانیش بەو ئاڕاستەیەدا بوون. هەموو قاپەکان خاڵی بوون. ئەمەش بۆ شێفێک جێگای دڵخۆشییەکی زۆرە. لەبەر ئەوە بە شانازی و دڵخۆشییەکی زۆر گەورەوە لەوێ جێماین."

ئۆزلەر، باسی لەوە کرد کە یەکێک بووە لەو سێ شێفانەی لە لووتکەکەدا ڕاسپێردراون و وەک تاکە ژنە شێفی ئەوێش، ئەمە بۆ ئەو جێگەی شانازییەکی زۆر بووە.

ئۆزلەر، ئاماژەی بەوەشکرد کە لە کاتی پێشکەشکردنی خواردنەکاندا، کارکردنی هاوکات و هاوئاهەنگی نێوان چێشتخانە و تیمی پێشکەشکاران بۆ ئەوان گرنگ بووە، و ڕایگەیاند کە ئەم چرکەساتە لە درێژایی ژیانیدا لەبیر ناکات.

"خاتوو ئەمینە ئەردۆغان، لەم بوارەدا کار و چالاکیی زۆر جوان و بەپێز ئەنجام دەدات”.

ئۆزلەر، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە چێشتخانەی تورکی زۆر بەپێز و بە بەهایە و سەبارەت بەمەش ڕایگەیاند:

"خاتوو ئەمینە ئەردۆغان، لەم بوارەدا کار و چالاکیی زۆر جوان و بەپێز ئەنجام دەدات. لە ڕاستیدا لە بواری گەشتوگوزاریی خۆراکدا کار و چالاکیی زۆر باش ئەنجام دەدرێن. ئێمەش هەمیشە پاڵپشتیی ئەمە دەبینین. لەبەر ئەوە، بوون بە نوێنەرێک لەم ئاستەدا، بۆ من بووە سەرچاوەیەکی شانازیی کە لە درێژایی ژیانمدا لەبیری ناکەم. من و تیمەکەشم زۆر دڵخۆشین. خۆی لە خۆیدا لە قۆناغی ئامادەکاریشدا هەمووان زۆر بەجۆش و خرۆش بوون. هیوادارم بتوانین لە شوێن و پێگەی باشتردا چێشتخانەکەمان بە هەموو جیهان بناسێنین”.