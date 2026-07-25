سکرتێری نەتەوە یەکگرتووەکان ئەنتۆنیۆ گوتێرێس بۆ یەکەمجار دوای ١٧ ساڵ سەردانی سووریای کرد

سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەنتۆنیۆ گوتێرێس لە چوارچێوەی سەردانێکی فەرمیدا، گەیشتە دیمەشق'ی پایتەختی سووریا.

بە پێی ئەو زانیارییەی لە پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو وەرگیراوە، گوتێرێس و شاندی یاوەری لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی دیمەشق لە لایەن وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد حەسەن شەیبانی پێشوازییان لێکراوە.

ئەنتۆنیۆ گوتێرێس کە یەکەمین سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکانە دوای ١٧ ساڵ سەردانی سووریا بکات، بڕیارە لە سەردانەکەیدا لەگەڵ سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع کۆبێتەوە.

