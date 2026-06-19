سویسرا: "ئەو گفتوگۆیانەی بڕیاربوو ئەمڕۆ لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا ئەنجام بدرێن هەڵوەشێندرانەوە"

دوای واژوو کردنی ئەو لێکتێگەیشتنەی لە نێوان سه‌ركرده‌كانی ئەمریکا و ئێران بەدیهات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و ڕاگرتنی جه‌نگ، هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی ئەو کۆبوونەوەیەی بڕیاربوو ئەمڕۆ لایەنەکان لە ناوچه‌ی بێرگینستۆکی سویسرا کۆبکاتەوە، ڕاگه‌یاندرا.

وەزارەتی دەرەوەی سویسرا لە ڕاگەیاندراوێکدا ڕایگه‌یاند: "کۆبوونەوەکانی بێرگینستۆک وەک ئەوەی پلانی بۆ دانرابوو ئەمڕۆ ئەنجام نادرێن. ئەو کۆبوونەوەیەی دوێنێ ڕاگەیاندرا، هەڵوەشێندراوەتەوە".

ڕاگەیاندراوەكه‌ دوای ئەوە هات کە کۆشکی سپی ئه‌مریكا بڵاوی کردەوە ئامادەکارییەکان بۆ دەستپێکردنی دانوستانە تەکنیکییەکان لەگەڵ ئێران بەردەوامن، بەڵام گەشتەکەی جێگری سەرۆکی ئەمریکا, جەی دی ڤانس بۆ سویسرا بۆ ئێستا دواخراوە.