سوڵتانی عومان: "پێویستە بە گفتوگۆ ململانێیەکان لە ناوچەکە چارەسەر بکرێن" سوڵتانی عومان، ھەیسەم بن تارق لە میانی دیداری لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عەراقچی ڕایگەیاند کە پێویستە بە گفتوگۆ و دیپلۆماسی ململانێیەکان لە ناوچەکە، چارەسەر بکرێن.

ئاژانسی ھەواڵی فەرمی عومان (ONA) بڵاویکردەوە کە ھەیسەم بن تارق پێشوازی کردووە لە وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عەراقچی.

ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەشداوە کە لە دیدارەکەدا، دوایین پێشھاتەکانی دۆخی ناوچە تاوتوێکراوە، ھەروەھا گفتوگۆکراوە لەبارەی ئەو ھەوڵانەی کە بە ئامانجی کۆتاییھێنان بە ململانێیەکان لە ناوچەکە خراوەنەتەگەڕ.

بەپێی ئاژانسەکە ھەر لە دیدارەکەدا، ھەیسەم بن تارق و عەباس عەراقچی، بيروڕايان لەبارەی پێشھاتەکانی دۆخی ناوچەکەی ئاڵوگۆڕكردووه‌.

ھەروەھا ئاژانسی ھەواڵی فەرمی عومان باسی لەوەش کردووە کە له‌ ديداره‌كه‌دا سوڵتانی عومان، ھەیسەم بن تارق داوای کردووە بە گفتوگۆ و دیپلۆماسی ململانێیەکان لە ناوچەکە، چارەسەر بکرێن.

دوێنێ شەممە وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عەراقچی لە پاکستانەوە گەیشتە سوڵتاننشینی عومان کە بڕیارە دوای ئەوەش سەردانی ڕووسیا بکات.