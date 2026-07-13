سوپای پاسداران ھۆشداری ئەوەی دا کە بەردەوامبوونی دەستوەردانەکانی ئەمریکا لە گەرووی ھورمز، ببێتە مایەی پەرەسەندنێکی گەورەتر کە کاریگەری لەسەر بازاڕەکانی نەوت و غاز لە جیھاندا دەبێت.

سوپای پاسداران: "کردنەوەی گەرووی ھورمز پەیوەستە بە ڕاگرتنی بە دەستوەردانەکانی ئەمریکا" سوپای پاسداران ھۆشداری ئەوەی دا کە بەردەوامبوونی دەستوەردانەکانی ئەمریکا لە گەرووی ھورمز، ببێتە مایەی پەرەسەندنێکی گەورەتر کە کاریگەری لەسەر بازاڕەکانی نەوت و غاز لە جیھاندا دەبێت.

سوپای پاسداران ڕایگەیاند کە تاکە ڕێگا بۆ کردنەوەی گەرووی ھورمز بە ڕووی کەشتییەکاندا، ڕاگرتنی دەستوەردانەکانی ئەمریکایە لە گەرووی ھورمز.

ئاژانسی ھەواڵیی ئێران "فارس" ڕاگەیاندراوێکی سوپای پاسدارانی بڵاوکردووەتەوە و ‌ تیایدا ھۆشداری ئەوە دراوە کە بەردەوامبوونی دەستوەردانەکانی ئەمریکا لە گەرووی ھورمز، ببێتە مایەی پەرەسەندنێکی گەورەتر کە کاریگەری لەسەر بازاڕەکانی نەوت و غاز لە جیھاندا دەبێت.

ھەروەھا سوپای پاسداران لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژەی بەوەداوە کە شەوی رابردوو لە وەڵامی ھێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، چەندین بنکە و ژێرخانی سەربازیی ئەمریکایان لە ناوچەی جوفەیری بەحرەین و چەندین ڕاداری دوورمەودایان لە عومان بە ئاراستەکردنی مووشەک و دڕۆن کردووەتە ئامانج.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو، ‌تاکە ڕێگا بۆ کردنەوەی گەرووی ھورمز بە ڕووی کەشتییەکاندا، ڕاگرتنی دەستوەردانەکانی ئەمریکایە لە گەرووی ھورمز.



