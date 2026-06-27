سوپای پاسداران: "چەند پێگەیەکی ئەمریکامان لە ناوچەکەدا بۆردومان کرد"

سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند، بەرامبەر بە بۆردومانکردنی باشووری وڵاتەکەی لە چەند کاتژمێری ڕابردوودا، چەند پێگەیەکی ئەمریکایان لە ناوچەکەدا بۆردومان کردووە.

سوپای پاسداران لەبارەی بۆردومانکردنی دوورگەی سیریک لە لایەن ئەمریکاوە، ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، سوپای پاسداران ئاماژەی بە کاردانەوەی هێرشەکە کردووە و جەختی لەوە کردووەتەوە کە وەڵامی هێرشەکەیان داوەتەوە و هاتووە: "هێزەکانی دەریایی سەر بە سوپای پاسداران وەک دژکردەوەیەک بەرامبەر بە هێرشی ئاسمانی ئەمریکا، پیگەی تیرۆریستانی ئەمریکایان لە ناوچەکەدا بۆردومان کردووە".

ڕاشگەیاندراوە کە ئەمریکا بە بیانووی ڕێگریی ئێران لە کەشتییەک لە گەرووی هورمز کە بە نایاسایی دوورگەکەی تێدەپەڕاند، ئێرانی بۆردومان کردووە و هاوکات هێرشەکانی ئیسرائیلیش بۆ سەر لوبنان بەردەوامە، ئەوە پێشێلکارییەکانی لێکتێگەیشتنەکە دەردەخات.