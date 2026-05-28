سوپای پاسدارانی ئێران بڵاوی كرده‌وه‌، لە وەڵامی هێرشەکەی سەر بەندەر عەباس، بنکەیەکی ئاسمانیی ئەمریکای لە ناوچەکەدا کردووەتە ئامانج، هاوكات کوێت بڵاوی كرده‌وه‌ ڕووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆن بووەتەوە.



لە ڕاگەیاندراوێکدا سوپای پاسدارانی ئێران ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد دوای ئەوەی ئەمریکا بەرەبەیانی دوێنێ هێرشی ئاسمانیی کردە سەر خاڵێک لە دەوروبەری فڕۆکەخانەی بەندەر عەباس، هێرشی كردووه‌ته‌ سه‌ر ئەو بنکە ئاسمانییەی ئەمریکا کە سەرچاوەی هێرشەکە بووە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووه‌: "ئەم وەڵامە ئاگادارییەکی جدییە بۆ ئەوەی دوژمن بزانێت دەستدرێژییەکانی بێ وەڵام نامێننەوە و، لە ئەگەری دووبارەبوونەوەیدا وەڵامەکەمان یەکلاکەرەوەتر دەبێت. بەرپرسیارێتیی دەرەنجامەکانی هێرشەکە لە ئەستۆی هێرشبەرەکەیە".

لەکاتێکدا ئاماژە بەوە کراوە ئەو بنکە ئاسمانییەی ئەمریکا کراوەتە ئامانج دیار نییە لە کام وڵاتدایە، کوێت کە یەکێکە لەو وڵاتانەی ناوچەکە میوانداری بنکەی ئاسمانیی ئەمریکا دەکات، ڕایگەیاند ڕووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆن بووەتەوە.

لەو ڕاگەیاندراوەی لەلایەن سوپای کوێتەوە بڵاوکراوەتەوە، زانیاری دەربارەی ئەوە نەدراوە کە ئەو شوێنەی کراوەتە ئامانج کوێیە.