سوپای ئەمریکا: "٣٨ کەشتی بەھۆی گەمارۆکانی سەر ئێران گەڕاونەتەوە ڕێڕەوى پێشووی خۆیان‌"

Nuri Aydın, Zahir Sofuoğlu
28 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 28 نیسان 2026
فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) ڕایگەیاند كه ٣٨ کەشتی بەھۆی گەمارۆکانی سەر بەندەرەکانی ئێران، گەڕاونەتەوە ڕێڕەو پێشووی خۆیان.
فەرماندەییەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەداوە کە ڕێگرییان لە ٣٨ کەشتی کردووە کە ھەوڵیانداوە بەرەو بەندەرێکی ئێران، بپەڕنەوە و کەشتییەکان دووبارە گەڕاونەتەوە ڕێڕەو پێشووی خۆیان.
ھەروەھا فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا باسی لەوەش کردووە کە تێکشکێنەری ئەمریکی"USA Rafael Peralta" ڕێگای بە کەشتی نەوتھەڵگر "ستریم M/T" نەداوە کە بەرەو بەندەرێکی ئێران بپەرێتەوە.