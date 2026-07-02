فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند کە بە بەشداری فەرماندە سەربازییەکانی ئەمریکا و ١١ وڵاتی عەرەبی، گفتوگۆی ئەمنی ھەرێمیی لە بەحرێن ئەنجامدراوە و بۆ یەکەمجار سووریا و لوبنان تیایدا بەشدارییان کردووە.

سوپای ئەمریکا: "بۆ یەکەمجار سووریا و لوبنان بەشدارییان لە گفتوگۆی ئەمنی لە بەحرێن کردووە" فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند کە بە بەشداری فەرماندە سەربازییەکانی ئەمریکا و ١١ وڵاتی عەرەبی، گفتوگۆی ئەمنی ھەرێمیی لە بەحرێن ئەنجامدراوە و بۆ یەکەمجار سووریا و لوبنان تیایدا بەشدارییان کردووە.

فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) ڕایگەیاند کە بە بەشداری فەرماندە سەربازییەکانی ئەمریکا و ١١ وڵاتی عەرەبی، گفتوگۆی ئەمنی ھەرێمیی لە بەحرێن ئەنجامدراوە و بۆ یەکەمجار سووریا و لوبنان تیایدا بەشدارییان کردووە.

فەرماندەییەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە لە ١ی تەمووزی ئەمساڵ فەرماندە سەربازییەکانی ئەمریكا و ١١ وڵات لە بەحرێن کۆبوونەتەوە.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە ھەریەک لە فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا ، براد کۆپەر و فەرماندە سەربازییەکانی بەحرێن، میسر، ئوردن، کوێت، لوبنان، عومان، قەتەر، سعوودیە، سووریا، ئیمارات و یەمەن لە بەحرێن لە کۆبوونەکەدا، بەشداربوون.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆکراوە لەبارەی ئاسایشی ناوچەکە و دەرفەتەکانی پەرەپێدان بە ھاریکاری بەرگریی لە ناوچەکەدا، ھەروەھا بەشداربوونی کۆبوونەوەکە جەختیان لەسەر پابەندبوونی ھاوبەشیان کردووەتەوە بۆ دەستەبەرکردنی ئازادی بازرگانی لە گەرووی ھورمزدا.

ھەروەھا فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەشی خستووەتەڕوو کە فەرماندە سەربازییەکانی سووریا و لوبنان، بۆ یەکەمجارە لەو کۆبوونەوە و گفتوگۆیە ئەمنییەدا، بەشداربن.