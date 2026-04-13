سوپای ئەمریکا ئەمڕۆ ده‌ست به‌ گەمارۆی دەریایی بۆ سەر بەندەرەکانی ئێران دەکات

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) بڵاوی كرده‌وه‌، ئه‌مڕۆ کاتژمێر ١٧:٠٠ی ١٣ی نیسان (بە کاتی هه‌ولێر) دەست دەکات بە گەمارۆی دەریایی بۆ سەر هەموو ئەو کەشتیانەی دەچنە ناو بەندەرەکانی ئێران یان لێیان دێنە دەرەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە: "هێزەکانی سێنتکۆم بەپێی ڕێنماییەکانی سەرۆکی ئه‌مریكا، دۆناڵد ترەمپ لە کاتژمێر ١٠:٠٠ی ڕۆژی ١٣ی نیسان (بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا) دەست دەکەن بە جێبەجێ کردنی گەمارۆ بۆ سەر هەموو جموجۆڵێکی دەریایی کە دەچێتە ناو بەندەرەکانی ئێران یان لێیان دێتە دەرەوە. گەمارۆ دەریایییەکە بە شێوەیەکی بێلایەنانە دژی کەشتی هەموو وڵاتان جێبەجێ دەکرێت کە دەچنە ناو یان دەردەچن لە هەموو بەندەر و ناوچە کەناراوەکانی ئێران بە کەنداوی بەسره‌ و کەنداوی عومانیشەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو كه‌ هێزەکانی سێنتکۆم ڕێگریی لە گەشتی ئەو کەشتیانە ناکەن کە بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن و بەرەو بەندەرەکانی دەرەوەی ئێران دەچن یان لەوێوە دێن.