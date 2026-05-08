Mustafa Melih Ahıshalı
08 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 08 مای,س 2026
ئیبراهیم زولفیقاری، گوتەبێژی بارەگای ناوەندی خاتەمول ئەنبیا کە یەکەی بەڕێوەبردنی جەنگی هێزە چەکدارەکانی ئێرانە، ئاماژەی بەوە کرد سوپای ئەمریکا بە پێشێلکردنی ئاگربەست كهشتیهكی نهوتههڵگری ئێرانی کردووەتە ئامانج.
ئاژانسی هەواڵی تەسنیم، ڕاگەیاندراوێکی زولفیقاریی دەربارەی بابەتەکە بڵاوکردەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە: "سوپای ئەمریکا بە پێشێلکردنی ئاگربەست، كهشتیهكی نەوتههڵگری ئێرانی کردە ئامانج کە لە سنووره ئاوییهكانی ئێراندا لە ناوچەی جاسک-ەوە بەرەو گەرووی هورمز دهچوو".
زولفیقاری ئهوهیشی خستهڕوو كه سوپای ئەمریکا هێرشێکی دیکەی کردووەتە سەر کەشتییەکی دیکە کە لە نزیک کەناراوەکانی فۆجەیرەی ئیمارات-ەوە دەچوو بۆ گەرووی هورمز.
له ههواڵهكهدا باس له زهرهر و زیانهكانی هێرشهكانی ئهمریكا نهكراوه.