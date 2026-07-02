سوپای ئیسرائیل ژمارەیەک ناوچەی لە باشووری سووریا بۆردومان کرد

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi
02 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 02 تەمووز 2026
سوپای ئیسرائیل بە ئاراستەکردنی گولـلە تۆپ، ژمارەیەک ناوچەی لە باشووری سووریا بۆردومان کرد، بەڵام تا ئێستا زیانە گیانیی و ماددییەکان نەزاندراوە.
ھەریەک لە ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی سووریا "سانا" و کەناڵی فەرمیی سووریا "ئەلئیخارییە" بڵاویان کردەوە کە ژمارەیەک ناوچە لە پارێزگاکانی دەرعا و قونەیترە لەلایەن تۆپخانەی ئیسرائیلەوە، بۆردومان کراون.
باسیان لەوەش کردووە کە لە بۆردومانەکاندا، بە چڕی فڕینی فڕۆکەی سیخووڕی ئیسرائیل بە ئاسمانیی ناوچەکە، بەدی کراوە.
تا ئێستا زیانە گیانیی و ماددییەکانی ئەو بۆردومانانە، نەزاندراوە.