سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاند کە هێرشی ئاسمانیی کردووەتە سەر ڕۆژهەڵاتی لوبنان

Burak Dağ, Ethem Emre Özcan
19 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 19 حوزەیران 2026
سەرەڕای لێكتێگهیشتنی ئەمریکا-ئێران، سوپای ئیسرائیل بڵاوی كردهوه کە ماوەیەکی کەم بەرلە ئێستا هێرشی ئاسمانیی کردووەتە سەر ناوچەی بیقاع لە ڕۆژهەڵاتی لوبنان.
گوتهبێژی سوپای ئیسرائیل، ئەفیخای ئەدرەعی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژهی بهوه كرد کە فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل ناوچەی بیقاعی ڕۆژهەڵاتی لوبنانیان بۆردومان کردووە.
ئەدرەعی بانگەشەی ئەوەی کرد لە هێرشەکانی سەر ناوچەی بیقاعدا ژێرخانی حزبوڵڵا پێکراوە.
بەپێی ئەو هەواڵانەی لە میدیاکانی لوبناندا بڵاوکراونەتەوە، فڕۆکەکانی ئیسرائیل دەوروبەری شاری بەعلبەکیان لە ناوچەی بیقاع لە ڕۆژهەڵاتی لوبنان کردووەتە ئامانج.