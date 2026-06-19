Burak Dağ
19 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 19 حوزەیران 2026
سوپای ئیسرائیل بڵاوی كردهوه، لە باشووری لوبنان حزبوڵڵا هێرشی كردووهته سەر سەربازهكانی و چوار سهربازیان کە یەکێکیان فەرماندەی فەوجە کوژراون.
لەو ڕاگەیاندراوەی لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە بڵاو کراوەتەوە، ئاماژە بەوە کراوە حزبوڵڵا لە كاتهكانی نیوە شەودا بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشی کردووەتە سەر تانکێکی ئیسرائیل لە نزیک شارۆچکەی کەفەر تبنیت و گردی عەلی تاھیر لە باشووری لوبنان.
لە ئەنجامی هێرشەکەی حزبوڵڵادا چوار سەربازی ئیسرائیل کوژراون، کە فەرماندەی فەوجی ٥٢، موقەدەم دۆر گهدالیا بن شیمهۆن لە نێویاندایە.