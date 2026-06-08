سوپای ئیسرائیل: "هێرشێکی گەورەمان كرده‌ سەر سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی ستراتیجی ئێران"

Muhammed Emin Canik
08 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 08 حوزەیران 2026
سوپای ئیسرائیل بڵاوی كردهوه، هێرشێکی گەورەی كردووهته سهر سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی ستراتیجی ئێران.
لەو بارهیهوه، سوپای ئیسرائیل له ڕاگەیاندراوێكدا زانیاری لەبارەی ئەو هێرشانە خستهڕوو کە کراونەتە سەر ئێران.
له ڕاگهیاندراوهكهدا باس لەوە کراوە سوپای ئیسرائیل هێرشێکی گەورەی کردووەتە سەر سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی ئێران.
ههروهها له ڕاگهیاندراوهكهدا ئاماژه بهوه كراوه ژمارەیەکی زۆر لە فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی ستراتیجی ئێرانیان کردووەتە ئامانج.
لەلایەکی دیکەوە، ڕادیۆی سوپای ئیسرائیل بڵاوی كردهوه ٣٠ مووشەک لە ئێران و مووشەکێک لە یەمەنەوە ئاڕاستهی ئیسرائیل كراون.