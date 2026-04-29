سوپای ئیسرائیل لە ترسی دڕۆنەکانی حزبوڵڵا ماوەی نیشتنەوەی ھێلیکۆپتەرەکانی لە لوبنان کەم دەکاتەوە

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
29 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 29 نیسان 2026
سوپای ئیسرائیل بڕیاریدا لە ترسی ئەو دڕۆنانەی کە لەلایەن حزبوڵڵاوەوە ئاراستە دەکرێن، ماوەی نیشتنەوەی ھێلیکۆپتەرەکانی لەناو خاکی لوبناندا، کەم بکاتەوە.
ڕادیۆی سوپای ئیسرائیل بڵاویکردەوە کە لەم ھەفتەیەدا، نوێنەرانی سوپای ئیسرائیل لە دانیشتنێکی نھێنی پەرلەمانی ئیسرائیل بۆ تاوتوێکردنی پرسی ئاراستەکردنی دڕۆن لەلایەن حزبوڵڵای لوبنانەوە ئامادەبوون.
ڕاشیگەیاندووە لە میانی دانیشتنەکەدا، نوێنەرانی سوپای ئیسرائیل زنجیرەیەک ڕێوشوێنیان خستووەتەڕوو کە دەتواندرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ھێرشە دڕۆنییەکانی حزبوڵڵا بگیرێنەبەر.
ھەروەھا ڕادیۆی سوپای ئیسرائیل باسی لەوەش کردووە کە لە چوارچێوەی گرتنبەری ئەو ڕێوشوێنانەدا، بڕیاردراوە لە ترسی ئەو دڕۆنانەی کە لەلایەن حزبوڵڵاوەوە ئاراستە دەکرێن، ماوەی نیشتنەوەی ھێلیکۆپتەرەکانی ئیسرائیل بۆ گواستنەوەی سەربازە بریندارەکان لەناو خاکی لوبناندا، کەم بکرێتەوە.
چەند ڕۆژێک لەمەوبەر ھێلیکۆپتەرێکی سوپای ئیسرائیل لە کاتی گواستنەوەی ژمارەیەک سەربازی بریندار لەناو خاکی لوبنان بە ئاراستەکردنی دڕۆنێک لەلایەن حزبوڵڵاوەوە کرایە ئامانج و بەھۆیەوە ژمارەیەک سەربازی ئیسرائیل برینداربوون.