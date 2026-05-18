سوپای ئیسرائیل لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا هێرشی بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود دەستپێکرد

سوپای ئیسرائیل لە ئاوە نێودەوڵەتییەکانی دەریای ناوەڕاستدا هێرشی بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود دەستپێکرد بۆ دەستبەسەرداگرتنی، کە ئامانجی شکاندنی گەمارۆی سەر غەززە و گەیاندنی هاوکاریە مرۆییەکانە.

ژووری قەیرانی کەشتیگەلی جیهانی سومود بڵاوی کردەوە، لە کەناراوەکانی دوورگەی قوبرس دوو کەشتی جەنگی لە دەوری بەلەمەکانی کەشتیگەلەکەدا بینراون.

هاوکات ژووری قەیرانی کەشتیگەلەلە ڤیدیۆیەکی بڵاوکردەوە کە تیایدا دەردەکەوێت بەلەمە خێراکانی سوپای ئیسرائیل نزیک دەبنەوە و دەستدرێژی دەکەنە سەر ژمارەیەک لە بەلەمەکان.

لە کاتێکدا میدیاکانی ئیسرائیل هەواڵی دەستپێکردنی دەستوەردانەکەیان بڵاوکردەوە، لە پەخشی ڕاستەوخۆی ژمارەیەک لە چالاکوانانی ناو بەلەمەکان دەرکەوت کە بەهۆی نزیکبوونەوەی سەربازانی ئیسرائیل، مۆبایلەکانیان فڕێ دەدەنە ناو دەریا و دەستیان بەرز دەکەنەوە.

بەرپرسانی ژووری قەیرانی کەشتیگەلەکە ڕایانگەیاند: "پەیوەندیمان لەگەڵ یەکێک لە بەلەمەکان پچڕا کە لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە دەستدرێژی کراوەتە سەر و، سەربازانی ئیسرائیل چوونەتە سەر چەند بەلەمێک".



