سوپای ئیسرائیل بەردەوامە لە بۆردومانەکانی بۆ سەر لوبنان

Nour Mahd Ali Abuaisha
29 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 29 مای,س 2026
سوپای ئیسرائیل، شارۆچکەی مەعروب سەربە قەزای سوور باشووری لوبنانی بۆردومان کرد
ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی لوبنان "NNA" بڵاوی کردەوە کە لە سێیەم ڕۆژی جەژنی قورباندا، شارۆچکەی مەعروب سەربە قەزای سور باشووری لوبنان لەلایەن فڕۆیەکی بێفڕۆکەوانی ئیسرائیلەوە بۆردومان کراوە.
ئاژانسەکە وردەکاری لەبارەی زیانی بۆردومانەکە، نەخستووەتەڕوو.
ھاوکات سوپای ئیسرائیل لە ڕاگەیاندراوێکدا ھۆشداری داوەتەوە دانیشتووانی گوندی عەین قانا باشووری لوبنان، لەوەی بەپەلە بە دووری ھەزار مەتر لە گوندەکەیان دوور بکەنەوە، چونكە چالاکی دژبە حزبوڵڵا ئەنجام دەدەن.