Ahmet Karaahmet
06 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 06 مای,س 2026
دوای ئەوەی سەرۆکایەتی کۆماری سووریا مەرسوومی پێدانی مافی هاووڵاتیبوونی به كوردهكانی نیشتەجێی وڵاتەکە خستە بواری جێبەجێ کردنەوە كه ساڵانێکی زۆر بوو لەو مافە بێبەش کرابوون، پێشکەش کردنی داواکارییەکان لە حەلەب درێژهی ههیه و، پرۆسەكه بووەتە مایەی ئومێد بۆ هەزاران خێزان.
لەگەڵ دەستپێكی کارەکانی تۆمارکردن، ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتیان له ژنان، بەساڵاچووان و گەنجان کە بە تۆمارە کۆنەکانی خێزان، بەڵگەنامەکانی نیشتەجێبوون و چەندین بەڵگەنامەی فەڕمی دیکە بەرەو ناوەندەکانی پێشکەشکردنی داواکاری دهچن و، ڕیزی درێژیان دروستکردووه.
لە چوارچێوەی ئەو ڕێنماییەی واژووی وەزیری ناوخۆی سووریا، ئەنەس خەتاب-ی لەسەرە و، ئامانج لێی پێدانی مافی هاووڵاتیبوونە بەو کەسانەی به ڕەچەڵەک کوردن، بەتایبەت ئەو كهسانەی لە سەرژمێرییه نائاساییهكهی ساڵی ١٩٦٢دا لە حەسەکە به كهسانی بیانی تۆمار كراون، یان ههر ناویان تۆمارنەکراوه.
لە چوارچێوەی مەرسوومەکەدا، داواکاری هاووڵاتیبوون لە ناوەندەکانی دیمەشق، حەلەب، ڕەققە، دێرازۆر و حەسەکە وەردەگیرێن.
بەڕێوەبەری کاروباری شارستانی حەلەب، محەمەد شەوا له لێدوانێكدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو ئاماژهی بهوه كرد پرۆسەکە بەپێی مەرسوومی ژمارە ١٣ی سەرۆکایەتی کۆمار بەڕێوەدەچێت و، جگە لە پشتگیری موختار، بەڵگەنامەکانی قوتابخانە، پسوولەی کارەبا و ئاو و تۆمارە تەندروستییەکانیش وەک بەڵگەی پشتگیریکار قبووڵ دەکرێن.